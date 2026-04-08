ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

В настоящее время действующее законодательство не в полной мере соответствует современным вызовам в сфере охраны государственной границы и условиям военного положения, что создает необходимость его комплексного обновления. В связи с этим возникла потребность в уточнении полномочий Государственной пограничной службы Украины, совершенствовании процедур пограничного контроля и приведении национальных норм в соответствие со стандартами Европейского Союза.

В этой связи в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15118 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства в сфере защиты государственной границы Украины», который предусматривает масштабное обновление системы охраны границы и расширение функций Государственной пограничной службы Украины.

Усиление контроля и цифровизация

Законопроект предусматривает расширение доступа Госпогранслужбы к государственным информационным системам и реестрам, включая возможность автоматизированного обмена данными между органами власти. Также уточняются полномочия по осмотру транспортных средств и грузов, в том числе в координации с таможенными органами.

Кроме того, предоставляется право Госпогранслужбе создавать собственные информационные системы, пользоваться правительственными каналами связи и осуществлять интеграцию с системами органов власти, местного самоуправления и других держателей реестров.

В частности, детализируется порядок осмотра транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу. В случае нахождения под таможенным контролем предусматривается обязательное информирование таможенных органов, а при необходимости — их привлечение к осмотру. Также определяется возможность сопровождения таких транспортных средств и грузов, при этом сам порядок должен быть утвержден отдельным актом правительства.

Также закрепляется право фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства в ходе административных процедур.

В рамках приближения к законодательству ЕС предлагается усилить ответственность перевозчиков за транспортировку лиц без надлежащих документов. В частности, речь идет об увеличении максимального размера штрафа за перевозку нелегальных мигрантов одним рейсом до 8000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Законопроект направлен на гармонизацию украинского законодательства с правом ЕС. Речь идет об имплементации рекомендаций европейских проектов, в частности EU4IBM, а также положений Шенгенского кодекса о границах.

Также предусматривается установление четких требований к сроку действия паспортных документов для въезда в Украину, уточнение процедур проверки иностранцев, а также совершенствование контроля первой и второй линии на границе. Предлагается внедрение автоматизированного пограничного контроля для граждан Украины, что должно ускорить прохождение процедур и снизить влияние человеческого фактора на возможные нарушения.

Среди прочего законопроектом предлагается предоставить Госпогранслужбе право осуществлять принудительное прекращение полета или движения беспилотных летательных аппаратов путем их повреждения или уничтожения в случаях, когда они представляют угрозу объектам под охраной или нарушают установленные требования.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение участия подразделений Госпогранслужбы в операциях по поиску и спасению людей и судов, терпящих бедствие на море, а также предоставление права на проведение водолазных работ.

