ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Наразі чинне законодавство не повною мірою відповідає сучасним викликам у сфері охорони державного кордону та умовам воєнного стану, що створює потребу в його комплексному оновленні. Через що виникла необхідність уточнення повноважень Державної прикордонної служби України, удосконалення процедур прикордонного контролю та приведення національних норм у відповідність до стандартів Європейського Союзу.

У зв’язку з цим у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15118 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері захисту державного кордону України», який передбачає масштабне оновлення системи охорони кордону та розширення функцій Державної прикордонної служби України.

Посилення контролю та цифровізація

Законопроєкт передбачає розширення доступу ДПСУ до державних інформаційних систем і реєстрів, включно з можливістю автоматизованого обміну даними між органами влади. Також уточнюються повноваження щодо огляду транспортних засобів і вантажів, у тому числі в координації з митними органами.

Крім того, надається право ДПСУ створювати власні інформаційні системи, користуватися урядовими каналами зв’язку та здійснювати інтеграцію з системами органів влади, місцевого самоврядування та інших держателів реєстрів.

Зокрема, деталізується порядок огляду транспортних засобів і вантажів, які перетинають державний кордон. У разі перебування під митним контролем передбачається обов’язкове інформування митних органів, а за потреби — їх залучення до огляду. Визначається також можливість супроводження таких транспортних засобів і вантажів, а сам порядок має бути затверджений окремим актом уряду.

Также закріплюється право фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час адміністративних процедур.

У межах наближення до законодавства ЄС пропонується посилити відповідальність перевізників за транспортування осіб без належних документів. Зокрема, йдеться про збільшення максимального розміру штрафу за перевезення нелегальних мігрантів одним рейсом до 8000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Законопроєкт спрямований на гармонізацію українського законодавства з правом ЄС. Йдеться про імплементацію рекомендацій європейських проєктів, зокрема EU4IBM, а також положень Шенгенського кодексу про кордони.

Передбачається також встановлення чітких вимог до строку дії паспортних документів для в’їзду в Україну, уточнення процедур перевірки іноземців, а також удосконалення контролю першої та другої лінії на кордоні. Пропонується запровадження автоматизованого прикордонного контролю для громадян України, що має пришвидшити проходження процедур та зменшити вплив людського фактору на можливі порушення.

Серед іншого, законопроєктом пропонується надати ДПСУ право здійснювати примусове припинення польоту або руху безпілотних літальних апаратів шляхом їх пошкодження або знищення у випадках, коли вони становлять загрозу об’єктам під охороною або порушують встановлені вимоги.

Крім того, законопроєкт передбачає розширення участі підрозділів ДПСУ в операціях з пошуку та рятування людей і суден, що зазнали лиха на морі, а також надання права на проведення водолазних робіт.

