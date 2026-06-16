Конкурс до Харківського апеляційного суду: двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

ВККС нагадала, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

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У вівторок, 16 червня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Дворнін Олег Станіславович - 678,75 - Врахувати інформацію, отриману під час проведення спеціальної перевірки стосовно кандидата на посаду судді апеляційного суду під час встановлення його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності. Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Тімонова Валентина Миколаївна – 706 - Підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Савченко Денис Михайлович - 715,45 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 40 кандидатами: 26 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 7 кандидатів – не підтвердили, з 7 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

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