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Конкурс в Харьковский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

17:28, 16 июня 2026
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ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.
Конкурс в Харьковский апелляционный суд: двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие
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Во вторник, 16 июня, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

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По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Дворнин Олег Станиславович — 678,75 — учесть информацию, полученную во время проведения специальной проверки кандидата на должность судьи апелляционного суда, при установлении его соответствия критериям профессиональной этики и добропорядочности. Не подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции.

Тимонова Валентина Николаевна — 706 — подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции.

Савченко Денис Михайлович — 715,45 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции.

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 40 кандидатами: 26 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 7 кандидатов — не подтвердили, с 7 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата проведение квалификационного оценивания приостановлено.

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судья ВККС Харьков

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