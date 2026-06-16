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Жеваго обвиняют в попытке подкупа судей Верховного Суда — дело направлено в суд

17:00, 16 июня 2026
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Владельца группы «Финансы и кредит» обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда в обмен на принятие решения в его пользу по хозяйственному делу.
Жеваго обвиняют в попытке подкупа судей Верховного Суда — дело направлено в суд
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НАБУ и САП завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении владельца группы «Финансы и кредит» Константина Жеваго, которого подозревают в попытке подкупа руководства и судей Верховного Суда для получения выгодного решения в хозяйственном споре.

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По данным следствия, дело касается конфликта вокруг 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината. В 2002 году бизнесмен приобрел пакет акций у четырех компаний, однако в 2020-х годах бывшие акционеры оспорили сделку в судебном порядке. После решений первой и апелляционной инстанций, которые принимались в разные периоды, спор перешел на уровень Верховного Суда.

Правоохранители утверждают, что в марте–апреле 2023 года предприниматель через посредника передал 2,7 млн долларов США адвокату, который, по версии следствия, входил в так называемый «бэк-офис» Верховного Суда. Средства якобы предназначались за принятие решения в пользу бизнесмена.

В июле 2023 года бизнесмену сообщили о подозрении, а в сентябре 2025 года — о подозрении посреднику. В октябре 2025 года Апелляционная палата ВАКС дала разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении предпринимателя.

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суд Верховный Суд НАБУ

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