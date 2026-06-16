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Компания SpaceX Илона Маска приобрела стартап по разработке программного обеспечения для ИИ за $60 млрд

17:14, 16 июня 2026
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Компания SpaceX согласовала приобретение стартапа Cursor, специализирующегося на искусственном интеллекте для программирования.
Компания SpaceX Илона Маска приобрела стартап по разработке программного обеспечения для ИИ за $60 млрд
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SpaceX согласилась приобрести ШІ-стартап Cursor за $60 млрд (около £45 млрд) всего через несколько дней после его масштабного первичного публичного размещения акций (IPO), пишет BBC.

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Ракетная компания Илона Маска получит контроль над компанией Anysphere, которая разрабатывает инструменты искусственного интеллекта для написания кода.

Сделка состоялась после того, как SpaceX в пятницу вышла на технологическую биржу Nasdaq в рамках крупнейшего в истории листинга, получив оценку более $2 трлн и привлекши $85,7 млрд.

Компании являются партнерами с апреля, когда SpaceX заявила, что имеет право либо выкупить Cursor за $60 млрд, либо выплатить $10 млрд за уже выполненную совместную работу.

Как и OpenAI и Anthropic, технологии Cursor используют искусственный интеллект для автоматизации написания программного кода — одного из ключевых направлений развития современного ИИ.

Сделка происходит на фоне попыток SpaceX догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта за счет развития собственного подразделения xAI, создавшего чат-бот Grok.

Cursor уже используется такими компаниями, как Stripe, Adobe и Nvidia. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг называл сервис своим «любимым корпоративным ИИ-решением».

В SpaceX отметили, что сделку планируют завершить до конца сентября, а акционеры Cursor получат компенсацию в виде акций SpaceX на сумму $60 млрд. Стоимость акций компании выросла почти на 50% после IPO.

Листинг также сделал Илона Маска первым триллионером в мире, что вызвало дискуссии о неравенстве и налогах на богатство.

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США Илон Маск

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