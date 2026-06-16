Компания SpaceX Илона Маска приобрела стартап по разработке программного обеспечения для ИИ за $60 млрд

Компания SpaceX согласовала приобретение стартапа Cursor, специализирующегося на искусственном интеллекте для программирования.

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SpaceX согласилась приобрести ШІ-стартап Cursor за $60 млрд (около £45 млрд) всего через несколько дней после его масштабного первичного публичного размещения акций (IPO), пишет BBC.

Ракетная компания Илона Маска получит контроль над компанией Anysphere, которая разрабатывает инструменты искусственного интеллекта для написания кода.

Сделка состоялась после того, как SpaceX в пятницу вышла на технологическую биржу Nasdaq в рамках крупнейшего в истории листинга, получив оценку более $2 трлн и привлекши $85,7 млрд.

Компании являются партнерами с апреля, когда SpaceX заявила, что имеет право либо выкупить Cursor за $60 млрд, либо выплатить $10 млрд за уже выполненную совместную работу.

Как и OpenAI и Anthropic, технологии Cursor используют искусственный интеллект для автоматизации написания программного кода — одного из ключевых направлений развития современного ИИ.

Сделка происходит на фоне попыток SpaceX догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта за счет развития собственного подразделения xAI, создавшего чат-бот Grok.

Cursor уже используется такими компаниями, как Stripe, Adobe и Nvidia. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг называл сервис своим «любимым корпоративным ИИ-решением».

В SpaceX отметили, что сделку планируют завершить до конца сентября, а акционеры Cursor получат компенсацию в виде акций SpaceX на сумму $60 млрд. Стоимость акций компании выросла почти на 50% после IPO.

Листинг также сделал Илона Маска первым триллионером в мире, что вызвало дискуссии о неравенстве и налогах на богатство.

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