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Компанія SpaceX Ілона Маска придбала стартап з розробки програмного забезпечення для ШІ за $60 млрд

17:14, 16 червня 2026
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Компанія SpaceX погодила придбання стартапу Cursor, що спеціалізується на штучному інтелекті для програмування.
Компанія SpaceX Ілона Маска придбала стартап з розробки програмного забезпечення для ШІ за $60 млрд
Фото: Reuters
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SpaceX погодилася придбати ШІ-стартап Cursor за $60 млрд (близько £45 млрд) лише через кілька днів після його масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO), пише BBC.

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Ракетна компанія Ілона Маска візьме під контроль компанію Anysphere, яка розробляє інструменти штучного інтелекту для написання коду.

Угода відбулася після того, як SpaceX у п’ятницю вийшла на технологічну біржу Nasdaq у межах найбільшого в історії лістингу, отримавши оцінку понад $2 трлн та залучивши $85,7 млрд.

Компанії є партнерами з квітня, коли SpaceX заявила, що має право або викупити Cursor за $60 млрд, або сплатити $10 млрд за вже виконану спільну роботу.

Як і OpenAI та Anthropic, технології Cursor використовують штучний інтелект для автоматизації написання програмного коду — одного з ключових напрямів розвитку сучасного ШІ.

Угода відбувається на тлі спроб SpaceX наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту через розвиток власного підрозділу xAI, який створив чат-бот Grok.

Cursor вже використовується такими компаніями, як Stripe, Adobe та Nvidia. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг називав сервіс своїм «улюбленим корпоративним ШІ-рішенням».

У SpaceX зазначили, що угоду планують завершити до кінця вересня, а акціонери Cursor отримають компенсацію у вигляді акцій SpaceX на суму $60 млрд. Вартість акцій компанії зросла майже на 50% після IPO.

Лістинг також зробив Ілона Маска першим трильйонером у світі, що викликало дискусії щодо нерівності та податків на багатство.

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США Ілон Маск

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