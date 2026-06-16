Компанія SpaceX Ілона Маска придбала стартап з розробки програмного забезпечення для ШІ за $60 млрд

Компанія SpaceX погодила придбання стартапу Cursor, що спеціалізується на штучному інтелекті для програмування.

Фото: Reuters

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SpaceX погодилася придбати ШІ-стартап Cursor за $60 млрд (близько £45 млрд) лише через кілька днів після його масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO), пише BBC.

Ракетна компанія Ілона Маска візьме під контроль компанію Anysphere, яка розробляє інструменти штучного інтелекту для написання коду.

Угода відбулася після того, як SpaceX у п’ятницю вийшла на технологічну біржу Nasdaq у межах найбільшого в історії лістингу, отримавши оцінку понад $2 трлн та залучивши $85,7 млрд.

Компанії є партнерами з квітня, коли SpaceX заявила, що має право або викупити Cursor за $60 млрд, або сплатити $10 млрд за вже виконану спільну роботу.

Як і OpenAI та Anthropic, технології Cursor використовують штучний інтелект для автоматизації написання програмного коду — одного з ключових напрямів розвитку сучасного ШІ.

Угода відбувається на тлі спроб SpaceX наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту через розвиток власного підрозділу xAI, який створив чат-бот Grok.

Cursor вже використовується такими компаніями, як Stripe, Adobe та Nvidia. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг називав сервіс своїм «улюбленим корпоративним ШІ-рішенням».

У SpaceX зазначили, що угоду планують завершити до кінця вересня, а акціонери Cursor отримають компенсацію у вигляді акцій SpaceX на суму $60 млрд. Вартість акцій компанії зросла майже на 50% після IPO.

Лістинг також зробив Ілона Маска першим трильйонером у світі, що викликало дискусії щодо нерівності та податків на багатство.

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