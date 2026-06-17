ВРП переглянула справу про затягування суддею Києва Марією Сазоновою справ про пʼяне водіння

Вища рада правосуддя скасувала дисциплінарне стягнення судді Дніпровського районного суду міста Києва Марії Сазонової.

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Вища рада правосуддя за результатами розгляду скарги повністю скасувала рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП від 25 березня 2026 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Дніпровського районного суду міста Києва Марії Сазонової та закрила дисциплінарне провадження. Рішення прийнято 9 голосами «за» та 4 «проти».

Обставини дисциплінарної справи

Скаржник стверджував, що суддя Марія Сазонова затягувала розгляд справ про адміністративні правопорушення, зокрема передбачені ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), у 2018–2020 роках. За результатами аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень це призвело до уникнення правопорушниками відповідальності через сплив строків.

Третя Дисциплінарна палата ВРП кваліфікувала дії судді як невжиття заходів щодо розгляду справи протягом строку, встановленого законом (п. 2 ч. 1 ст. 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Дисциплінарна палата вказала на низький рівень організації судочинства, несумлінне використання процесуальних повноважень, порушення розумних строків розгляду 18 справ, що поставило під загрозу досягнення завдань адміністративної відповідальності. Унаслідок цього окремі особи уникли передбаченого законом стягнення. Судді було застосовано дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Аргументи сторін у ВРП

Під час розгляду скарги представники судді Сазонової заперечували наявність системної недбалості. Зазначалося, що з 366 справ 93% розглянуто в установлені строки. Порушення строків у конкретних справах пояснювали об’єктивними причинами, не залежними від судді (клопотання захисту, складність доказування у справах за ст. 130 КУпАП, значне навантаження тощо).

Адвокат та суддя акцентували на «кримінальному» стандарті доведення вини у таких справах (поза розумним сумнівом), посилалися на практику Верховного Суду, конституційні гарантії (ст. 62 Конституції) та те, що держава сама не завжди дотримується строків. Також вказувалося на велике навантаження на суддю (на 60% вище середнього) та відсутність звільнення від розгляду цих категорій справ.

Дисциплінарний інспектор наполягав на обґрунтованості рішення палати, посилаючись на практику ВРП та Великої Палати Верховного Суду у подібних справах (судді Гаєва, Бойко, Чернова та ін.). Зазначалося, що в окремих випадках засідання призначалися вже після спливу строку, а постанови про закриття провадження виносилися за нереабілітуючими підставами, що не забезпечило досягнення завдань адміністративного провадження.

Рішення Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя не погодилася з висновками Третьої Дисциплінарної палати та скасувала її рішення повністю. Дисциплінарне провадження відносно судді закрито.

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