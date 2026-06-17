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Запізнення з декларацією — не порочить звання прокурора: ВРП переглянула дисциплінарну справу Олександра Продана

08:00, 17 червня 2026
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ВРП скасувала кваліфікацію дисциплінарного проступку прокурора Олександра Продана за пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону «Про прокуратуру».
Запізнення з декларацією — не порочить звання прокурора: ВРП переглянула дисциплінарну справу Олександра Продана
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Вища рада правосуддя частково скасувала рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 3 грудня 2025 року щодо прокурора Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області Олександра Продана.

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ВРП підтримала висновок про відсутність підстав для кваліфікації проступку за пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру» (дії, що порочать звання прокурора) і скасувала відповідну частину рішення комісії. Водночас рішення в іншій частині залишено без змін. За таке рішення проголосувало 12 членів ВРП, проти — 7.

Обставини справи

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 1 серпня 2025 року надійшла дисциплінарна скарга виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора. У скарзі вказувалося, що прокурор Олександр Продан порушив вимоги законодавства, оскільки несвоєчасно подав декларацію доброчесності — лише 1 травня 2025 року замість встановленого терміну до 31 березня.

Комісія встановила, що в декларації, поданій із запізненням, прокурор вказав недостовірні відомості щодо відсутності дій, які можуть порочити звання прокурора. Причини запізнення (участь у доборі на посаду судді, службова зайнятість та «забуття») комісія визнала неповажними.

Що вирішила КДКП

3 грудня 2025 року комісія притягнула Олександра Продана до дисциплінарної відповідальності та наклала на нього стягнення у виді догани. Комісія кваліфікувала його дії за пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру» — як вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів в його об’єктивності, неупередженості, незалежності, чесності та непідкупності органів прокуратури.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя, розглянувши справу, дійшла висновку, що несвоєчасне подання декларації доброчесності саме по собі не є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності за пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону «Про прокуратуру». Таке порушення не містить достатнього негативного морально-етичного забарвлення для кваліфікації як дії, що порочить звання прокурора.

Водночас ВРП залишила в силі висновок комісії щодо інших аспектів справи.

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дисциплінарна справа декларація прокурор ВРП

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