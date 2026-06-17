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Опоздание с декларацией — не порочит звание прокурора: ВСП пересмотрел дисциплинарное дело Александра Продана

08:00, 17 июня 2026
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ВСП отменил квалификацию дисциплинарного проступка прокурора Александра Продана по пункту 5 части 1 статьи 43 Закона «О прокуратуре».
Опоздание с декларацией — не порочит звание прокурора: ВСП пересмотрел дисциплинарное дело Александра Продана
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Высший совет правосудия частично отменил решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 3 декабря 2025 года в отношении прокурора Тячевской окружной прокуратуры Закарпатской области Александра Продана.

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ВСП поддержал вывод об отсутствии оснований для квалификации проступка по пункту 5 части 1 статьи 43 Закона Украины «О прокуратуре» (действия, порочащие звание прокурора) и отменил соответствующую часть решения комиссии. При этом решение в другой части оставлено без изменений. За такое решение проголосовало 12 членов ВСП, против — 7.

Обстоятельства дела

В Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров 1 августа 2025 года поступила дисциплинарная жалоба исполняющего обязанности руководителя Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора. В жалобе указывалось, что прокурор Александр Продан нарушил требования законодательства, поскольку несвоевременно подал декларацию добросовестности — только 1 мая 2025 года вместо установленного срока до 31 марта.

Комиссия установила, что в декларации, поданной с опозданием, прокурор указал недостоверные сведения относительно отсутствия действий, которые могут порочить звание прокурора. Причины опоздания (участие в отборе на должность судьи, служебная занятость и «забыл») комиссия признала неуважительными.

Что решила КДКП

3 декабря 2025 года комиссия привлекла Александра Продана к дисциплинарной ответственности и наложила на него взыскание в виде доганы. Комиссия квалифицировала его действия по пункту 5 части 1 статьи 43 Закона Украины «О прокуратуре» — как совершение действий, порочащих звание прокурора и могущих вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности, независимости, честности и неподкупности органов прокуратуры.

Решение ВСП

Высший совет правосудия, рассмотрев дело, пришёл к выводу, что несвоевременная подача декларации добросовестности сама по себе не является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности по пункту 5 части 1 статьи 43 Закона «О прокуратуре». Такое нарушение не содержит достаточной негативной морально-этической окраски для квалификации как действия, порочащего звание прокурора.

В то же время ВСП оставил в силе вывод комиссии относительно других аспектов дела.

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