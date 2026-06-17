Арест более 1000 дней без приговора: когда содержание под стражей перестает быть обоснованным и становится автоматическим

С течением времени первоначальные основания для ареста теряют свою силу, и на государство возлагается обязанность доказать необходимость дальнейшего содержания под стражей.

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Право на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное статьей 5 Европейской конвенции по правам человека, является основой демократического общества. Одним из вызовов этому праву сегодня становится процессуальная бездеятельность в уголовных делах, когда первоначально обоснованное подозрение превращается в бессрочное лишение свободы без надлежащего пересмотра.

Анализ уголовных производств демонстрирует тенденцию использования шаблонных формулировок на протяжении всего срока досудебного расследования и судебного разбирательства, а также игнорирования альтернативных мер пресечения. Украинская и европейская практика нередко демонстрируют воспроизводство судебных решений по шаблону, когда риски годами переписываются без учета изменившихся обстоятельств.

Наиболее ярко проблема чрезмерного содержания под стражей проявляется в двух взаимосвязанных аспектах практики.

Первый заключается в использовании шаблонного подхода к обоснованию рисков, предусмотренных статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во многих случаях судебные решения содержат обобщенные ссылки на риски сокрытия от органов досудебного расследования и суда, незаконного влияния на свидетелей или воспрепятствования уголовному производству, однако не сопровождаются надлежащим анализом конкретных фактических обстоятельств дела и индивидуальных характеристик подозреваемого или обвиняемого.

Второй аспект связан с недостаточной оценкой возможности применения альтернативных мер пресечения. Практика свидетельствует, что залог, домашний арест или личное обязательство нередко отклоняются без детальной мотивации их неэффективности для минимизации установленных рисков. Вместо этого судебные решения часто ограничиваются общим выводом о том, что более мягкие меры пресечения не способны обеспечить надлежащее процессуальное поведение лица.

Такой подход не соответствует стандартам, сформированным в практике Европейского суда по правам человека. В своих решениях ЕСПЧ систематически подчеркивает, что течение времени само по себе уменьшает убедительность первоначальных оснований для содержания лица под стражей. Соответственно, с увеличением срока ограничения свободы на государство возлагается повышенная обязанность доказать наличие конкретных и достаточных оснований, оправдывающих дальнейшее применение самой строгой меры пресечения. При этом национальные суды должны не только констатировать существование рисков, но и оценивать возможность их нейтрализации с помощью менее ограничительных мер.

Процессуальный шаблон: почему дублирование оснований в уголовном процессе является нелегитимным

Шаблонность судебных решений о содержании под стражей является не просто следствием перегруженности судов, а серьезной процессуальной проблемой, которая нивелирует судебный контроль как гарантию защиты от произвольного ограничения свободы.

Закон требует доказывания реального, а не абстрактного риска. Для ограничения права на свободу должны существовать конкретные факты, свидетельствующие о намерении лица уклониться от правосудия либо препятствовать уголовному производству.

Важные решения ЕСПЧ, формирующие стандарт повышенной обязанности государства

Особенно проблемным остается подход, при котором риск скрыться автоматически выводится из тяжести инкриминируемого преступления. Однако практика Европейского суда по правам человека подчеркивает, что суровость возможного наказания может учитываться лишь как один из факторов оценки риска и не может сама по себе оправдывать длительное содержание лица под стражей.

Европейский суд по правам человека в делах Gomes Costa v. Portugal, Bluks Savickis v. Latvia и Selahattin Demirtaş v. Turkey установил, что с течением времени первоначальные основания для ареста неизбежно теряют свою силу.

Каждое последующее решение о продлении срока содержания под стражей должно основываться на актуальных и конкретных фактах.

Если на начальном этапе расследования подозрения достаточно для ареста, то после длительного периода именно на органы власти возлагается обязанность доказать, что ни одна иная мера (например, домашний арест) не сможет обеспечить цели правосудия.

Особое значение для Украины имеет дело Kharchenko v. Ukraine. В нем Суд констатировал системную проблему использования национальными судами шаблонных формулировок при продлении сроков содержания под стражей. ЕСПЧ отметил, что ссылки на абстрактные риски без анализа конкретных обстоятельств дела и без оценки возможности применения альтернативных мер пресечения не соответствуют требованиям пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В деле Maassen v. the Netherlands Европейский суд по правам человека подчеркнул, что полноценное обсуждение позиций сторон в ходе судебного заседания не освобождает суд от обязанности надлежащим образом мотивировать свое решение. Устные дискуссии не могут компенсировать отсутствие индивидуализированного и убедительного письменного обоснования.

Отдельное внимание ЕСПЧ уделяет оценке риска скрыться от правосудия. Суд последовательно исходит из того, что тяжесть возможного наказания может учитываться лишь как один из факторов оценки, но не может быть единственным или решающим основанием для содержания лица под стражей. Риски должны подтверждаться конкретными обстоятельствами дела, а не основываться на предположениях или общих ссылках на тяжесть обвинения. Особую значимость этот подход приобретает в случаях, когда фактические возможности лица покинуть страну или распоряжаться активами существенно ограничены, в частности вследствие ареста имущества либо применения санкционных ограничений.

Статья 178 УПК Украины и практика ЕСПЧ требуют от суда при рассмотрении ходатайства о содержании под стражей в обязательном порядке рассмотреть возможность применения менее строгих мер пресечения. Избрание самой строгой меры возможно только тогда, когда прокурор докажет, что ни одна альтернатива не способна нивелировать установленные риски.

Залог перестает быть альтернативой, если он недостижим

Отдельным проявлением игнорирования альтернатив является назначение чрезмерных, заведомо нереальных сумм залога, которые фактически выполняют функцию скрытого содержания под стражей. Статья 182 УПК Украины четко определяет пределы размера залога, однако предоставляет суду право выходить за эти пределы в исключительных случаях, если преступление является особо тяжким либо причинило значительный имущественный ущерб. Однако это исключение нередко превращается в правило.

Размер залога должен оцениваться прежде всего с учетом финансовых возможностей подозреваемого, его способности внести соответствующую сумму, а также степени его имущественной привязанности. Залог, размер которого заведомо превышает реальные возможности лица, является скрытым содержанием под стражей без надлежащего обоснования.

В деле Bluks Savickis v. Latvia Европейский суд по правам человека подчеркнул, что размер залога должен определяться с учетом имущественного положения лица и его реальной способности исполнить возложенные финансовые обязательства. Залог не может устанавливаться в отрыве от фактических возможностей подозреваемого.

В этом контексте установление залога в особо крупных размерах при одновременном аресте активов, блокировке счетов либо применении санкционных ограничений может поставить под сомнение реальность такой альтернативной меры пресечения. В подобных случаях залог рискует превратиться в сугубо формальную процессуальную конструкцию, которая фактически не оставляет лицу возможности воспользоваться предусмотренной законом альтернативой содержанию под стражей.

Не менее важной является обязанность суда проверять эффективность менее строгих мер пресечения. Отказ от рассмотрения возможности применения круглосуточного домашнего ареста, совмещенного с электронным контролем и иными процессуальными обязанностями, противоречит подходу ЕСПЧ, согласно которому лишение свободы должно применяться лишь как исключительная мера, когда никакая иная форма процессуального контроля не способна нейтрализовать установленные риски.

Гуманитарные вопросы при содержании под стражей

Оценка законности и пропорциональности содержания под стражей не ограничивается требованиями статьи 5 Конвенции. В определенных случаях возникает вопрос соблюдения статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая запрещает бесчеловечное либо унижающее достоинство обращение.

Особое значение приобретают дела, касающиеся лиц пожилого возраста либо лиц с тяжелыми заболеваниями. Практика ЕСПЧ исходит из того, что определяющим является не отдельно возраст или состояние здоровья, а совокупность обстоятельств, включая длительность содержания под стражей, условия содержания и способность государства обеспечить надлежащую медицинскую помощь.

В деле Morabito v. Italy Суд обратил внимание на необходимость постоянного пересмотра целесообразности ограничений в отношении лиц пожилого возраста и лиц с серьезными когнитивными нарушениями. ЕСПЧ подчеркнул, что продление содержания под стражей не может быть автоматическим и требует оценки его влияния на человеческое достоинство и физическое состояние лица.

Дополнительное значение в украинских реалиях приобретают вопросы безопасности содержания лиц в следственных изоляторах в условиях военного положения. Риски, связанные с ракетными обстрелами, отсутствием надлежащих укрытий и угрозой жизни, также могут иметь значение при оценке пропорциональности дальнейшего содержания лица под стражей.

Практика ЕСПЧ демонстрирует, что содержание под стражей может оставаться законным лишь при условии постоянного и индивидуализированного обоснования его необходимости. Использование шаблонных мотивировок, игнорирование альтернативных мер пресечения, невнимание к гуманитарным факторам либо применение ареста в целях, не связанных с осуществлением правосудия, противоречат европейским стандартам защиты права на свободу.

При отсутствии надлежащей аргументации содержание под стражей рискует утратить свой процессуальный характер и превратиться в форму фактического предварительного наказания, что несовместимо с принципами верховенства права и гарантиями Конвенции.

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