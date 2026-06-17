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ВСП пересмотрел дело о затягивании судьей Киева Марией Сазоновой дел о пьяном вождении

10:00, 17 июня 2026
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Высший совет правосудия отменил дисциплинарное взыскание судьи Днепровского районного суда города Киева Марии Сазоновой.
ВСП пересмотрел дело о затягивании судьей Киева Марией Сазоновой дел о пьяном вождении
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Высший совет правосудия по результатам рассмотрения жалобы полностью отменил решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП от 25 марта 2026 года о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Днепровского районного суда города Киева Марии Сазоновой и закрыл дисциплинарное производство. Решение принято 9 голосами «за» и 4 «против».

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Обстоятельства дисциплинарного дела

Жалобщик утверждал, что судья Мария Сазонова затягивала рассмотрение дел об административных правонарушениях, в частности предусмотренных ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения), в 2018–2020 годах. По результатам анализа Единого государственного реестра судебных решений это привело к избежанию правонарушителями ответственности из-за истечения сроков.

Третья Дисциплинарная палата ВСП квалифицировала действия судьи как непринятие мер по рассмотрению дела в течение срока, установленного законом (п. 2 ч. 1 ст. 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»). Дисциплинарная палата указала на низкий уровень организации судопроизводства, недобросовестное использование процессуальных полномочий, нарушение разумных сроков рассмотрения 18 дел, что поставило под угрозу достижение задач административной ответственности. В результате отдельные лица избежали предусмотренного законом взыскания. Судье было применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Аргументы сторон в ВСП

Во время рассмотрения жалобы представители судьи Сазоновой отрицали наличие системной небрежности. Отмечалось, что из 366 дел 93% рассмотрено в установленные сроки. Нарушения сроков в конкретных делах объясняли объективными причинами, не зависящими от судьи (ходатайства защиты, сложность доказывания в делах по ст. 130 КУоАП, значительная нагрузка и т. д.).

Адвокат и судья акцентировали внимание на «уголовном» стандарте доказывания вины в таких делах (вне разумного сомнения), ссылались на практику Верховного Суда, конституционные гарантии (ст. 62 Конституции) и на то, что государство само не всегда соблюдает сроки. Также указывалось на большую нагрузку на судью (на 60% выше средней) и отсутствие освобождения от рассмотрения дел этой категории.

Дисциплинарный инспектор настаивал на обоснованности решения палаты, ссылаясь на практику ВСП и Большой Палаты Верховного Суда в аналогичных делах (судьи Гаева, Бойко, Чернова и др.). Отмечалось, что в отдельных случаях заседания назначались уже после истечения срока, а постановления о закрытии производства выносились по нереабилитирующим основаниям, что не обеспечило достижения задач административного производства.

Решение Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия не согласился с выводами Третьей Дисциплинарной палаты и полностью отменил ее решение. Дисциплинарное производство в отношении судьи закрыто.

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ВСП пересмотрел дело о затягивании судьей Киева Марией Сазоновой дел о пьяном вождении

Высший совет правосудия отменил дисциплинарное взыскание судьи Днепровского районного суда города Киева Марии Сазоновой.

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