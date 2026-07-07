Верховный Суд разъяснил, был ли обязан ПФУ трудоустроить работников Фонда соцстрахования после реорганизации

Перевод работника с должности, не являющейся должностью государственной службы, на должность государственного служащего без соблюдения требований закона невозможен.

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Работница Фонда социального страхования занимала должность начальника финансово-экономического отдела. После реорганизации Фонда ее уволили в связи с сокращением штата. Она обратилась в суд, считая, что увольнение было незаконным.

По ее мнению, работодатель должен был:

учесть ее преимущественное право остаться на работе;

предложить другую должность;

трудоустроить ее в органах Пенсионного фонда как правопреемника Фонда социального страхования.

Верховный Суд разъяснил, что сам факт того, что Пенсионный фонд Украины стал правопреемником Фонда социального страхования, не означает, что он автоматически должен перевести или трудоустроить всех бывших работников ФСС на вакантные должности, особенно если речь идет о должностях государственной службы.

В случае прекращения юридического лица – Фонда социального страхования Украины и его управлений путем присоединения к Пенсионному фонду Украины отсутствует обязанность правопреемника предлагать работникам Фонда социального страхования вакантные должности государственной службы в органах Пенсионного фонда Украины. Действующее законодательство не предусматривает перевода работников, трудовые отношения которых регулировались Кодексом законов о труде Украины, на должности государственной службы без соблюдения специального порядка поступления на государственную службу.

12 мая 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу на решение Сумского окружного административного суда от 2 июля 2024 года и постановление Второго апелляционного административного суда от 7 октября 2024 года по делу № 592/6585/23 по иску лица к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Сумской области, Пенсионному фонду Украины, при участии третьего лица – председателя комиссии по реорганизации управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области, об отмене приказа об увольнении, восстановлении в должности, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и морального вреда

Обстоятельства дела

Иск обоснован тем, что, работая в системе Фонда социального страхования и занимая на момент увольнения должность начальника финансово-экономического отдела управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области, истица в связи с реорганизацией была уволена с должности вследствие сокращения численности и штата работников. Работодатель не учел ее преимущественное право на оставление на работе, не предложил другую должность и не получил предварительного согласия профсоюзного органа на увольнение. Истица указала, что приказ об увольнении является незаконным, и просила восстановить ее в должности либо на аналогичной должности в органах Пенсионного фонда Украины как правопреемника Фонда социального страхования Украины.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений судом апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказано. Суды указали, что восстановление истицы в должности в юридическом лице, которое прекращено, является невозможным и неэффективным способом защиты права. Кроме того, законодательство не предусматривает механизма восстановления работников Фонда социального страхования Украины на должностях в Пенсионном фонде Украины без соблюдения специальных процедур поступления на государственную службу.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения — без изменений.

Оценка Суда

Верховный Суд отметил, что увольнение истицы произошло вследствие сокращения всего штата работников управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области, что стало непосредственным следствием законодательно определенной реорганизации системы социального страхования.

Законом Украины от 21 сентября 2022 года № 2620-IX «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», вступившим в силу с 1 января 2023 года, прекращены юридическое лицо – Фонд социального страхования Украины и управления исполнительной дирекции Фонда, реорганизованные путем присоединения к Пенсионному фонду Украины с 1 января 2023 года. Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы являются правопреемниками Фонда социального страхования Украины, его исполнительной дирекции, управлений исполнительной дирекции Фонда и их отделений. Такое присоединение имеет особый характер, поскольку речь идет не только об универсальном правопреемстве имущества и обязательств, но и о передаче функций в сфере общеобязательного государственного социального страхования от юридического лица частного права центральному органу исполнительной власти. Вследствие этого произошло как имущественное, так и публичное правопреемство.

Работники Фонда социального страхования находились в трудовых отношениях, регулируемых КЗоТ Украины, тогда как большинство должностей в Пенсионном фонде Украины являются должностями государственной службы. Для таких должностей законом установлен специальный порядок поступления, квалификационные требования, присвоение рангов, принесение присяги и другие особенности прохождения службы. Именно поэтому перевод работника с должности, не являющейся должностью государственной службы, на должность государственного служащего без соблюдения требований Закона Украины от 10 декабря 2015 года № 889-VIII «О государственной службе» невозможен.

Отдельно Суд подчеркнул, что нормы трудового законодательства об обязанности предложить работнику другую работу не могут толковаться как возлагающие на Пенсионный фонд Украины обязанность предлагать должности государственной службы лицам, не прошедшим предусмотренные законом процедуры назначения. При этом истица вообще не обращалась в органы Пенсионного фонда с заявлениями и документами для решения вопроса о занятии вакантных должностей, а следовательно, отсутствуют основания считать, что ее право на трудоустройство было нарушено.

Постановление Верховного Суда от 12 мая 2026 года по делу № 592/6585/23.

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