Как должны начислять плату за отопление, если в доме нет счетчика – позиция ВС

Верховный Суд высказался об определении объема потребленной тепловой энергии в здании, не оборудованном средством коммерческого учета тепловой энергии.

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Верховный Суд разъяснил: если многоквартирный дом не оборудован узлом коммерческого учета тепловой энергии (домовым теплосчетчиком), теплоснабжающая организация не может самостоятельно выбирать способ расчета потребления тепла. Правила четко определяют, каким образом в таком случае должны производиться начисления.

Кратко о сути дела

В Госпродпотребслужбу обратились жители многоквартирного дома в Черниговской области. Они считали, что предприятие теплоснабжения неправильно начисляет плату за отопление.

Во время проверки выяснилось, что дом не имеет домового теплосчетчика.

Теплоснабжающая организация применяла формулы № 8 и № 9 Методики № 315. Контролирующий орган считал, что необходимо было использовать совсем другие формулы — № 10 и № 11. По результатам проверки Госпродпотребслужба выдала предписание об устранении нарушений и наложила штраф.

Предприятие обжаловало эти решения в суде.

Обстоятельства дела

13 мая 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Акционерного общества «Облтеплокоммунэнерго» на решение Черниговского окружного административного суда от 16 июля 2025 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 26 ноября 2025 года по делу № 620/3668/25 по иску Акционерного общества «Облтеплокоммунэнерго» к Главному управлению Госпродпотребслужбы в Черниговской области о признании противоправными и отмене постановления и предписания.

В феврале 2025 года в ГУ Госпродпотребслужбы в Черниговской области поступило коллективное обращение жителей многоквартирного дома в городе Бахмаче Черниговской области относительно нарушения истцом законодательства о защите прав потребителей. По результатам проверки контролирующий орган установил, что в указанном доме отсутствует средство коммерческого учета тепловой энергии, а АО «Облтеплокоммунэнерго» осуществляло расчет нормативной тепловой нагрузки математически с применением формул 8 и 9 раздела III Методики № 315. По мнению контролирующего органа, при отсутствии узла коммерческого учета такой расчет должен был осуществляться в соответствии с пунктами 1 и 2 раздела III Методики распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг, утвержденной приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 22 ноября 2018 года № 315 (далее — Методика № 315), с применением формул 10 и 11 этого раздела. В связи с установленными нарушениями ГУ Госпродпотребслужбы в Черниговской области выдало предписание об устранении нарушений и вынесло постановление о наложении штрафа на АО «Облтеплокоммунэнерго» за нарушение законодательства о защите прав потребителей. Предприятие обжаловало предписание и постановление о штрафе в суде, считая их противоправными.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении иска отказано. Суды исходили из того, что жилой дом не оборудован средством коммерческого учета тепловой энергии, а потому объем потребления тепловой энергии должен был определяться по норме потребления, установленной решениями исполнительного комитета Бахмачского городского совета, с применением формул 10 и 11 раздела III Методики № 315. Однако АО «Облтеплокоммунэнерго» осуществляло расчет нормативной тепловой нагрузки по формулам 8 и 9 этой Методики, в связи с чем суды пришли к выводу о нарушении требований пунктов 1 и 2 раздела III Методики № 315 при определении объема потребленной тепловой энергии в течение отопительных периодов 2023–2024 и 2024–2025 годов.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Решение Суда

Верховный Суд отметил, что выбор способа определения объема потребленной тепловой энергии не относится к дискреционным полномочиям исполнителя коммунальных услуг (оператора внешних инженерных сетей, исполнителя услуги по поставке тепловой энергии). При наличии узла коммерческого учета определение общего объема потребленной тепловой энергии осуществляется по показаниям теплосчетчика, а при его отсутствии — исключительно по норме потребления с обязательной ежемесячной корректировкой по формулам 10 и 11 раздела III Методики № 315.

Суд подчеркнул, что формулы 8 и 9 раздела III Методики № 315, которые применял заявитель при определении нормативной тепловой нагрузки в доме, регулируют распределение тепловой энергии в здании, отопительные приборы помещений которого оснащены приборами-распределителями тепловой энергии, и не могут заменять собой формулы 10 и 11 раздела III Методики № 315, предусмотренные для случаев отсутствия узла коммерческого учета.

Применение формул 10 и 11 раздела III Методики № 315 является механизмом реализации решений исполнительного комитета Бахмачского городского совета о нормах потребления тепловой энергии в порядке, предусмотренном пунктом 1 части второй статьи 9 Закона Украины от 22 июня 2017 года № 2119-VIII «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» (далее — Закон № 2119-VIII). Довод заявителя о том, что применение этих формул нивелирует установленную органом местного самоуправления норму потребления, основан на ошибочном отождествлении исходной величины (нормы потребления как Гкал/кв. м) и порядка ее применения в конкретном расчетном периоде.

Процесс начисления платы за тепловую энергию в многоквартирном доме, не оснащенном узлом коммерческого учета, включает определение общего объема потребленной тепловой энергии по правилам пункта 1 части второй статьи 9 Закона № 2119-VIII и подпункта третьего пункта 1 раздела III Методики № 315 и его последующее распределение между отдельными потребителями по правилам статьи 10 Закона № 2119-VIII и раздела III Методики № 315.

Неправильное определение общего объема потребления тепловой энергии путем применения формул 8 и 9 раздела III Методики № 315 вместо формул 10 и 11 этого же раздела влечет неправильное распределение объема потребленной тепловой энергии между потребителями, что нарушает предусмотренное частью первой статьи 4 Закона Украины от 12 мая 1991 года № 1023-XII «О защите прав потребителей» право потребителя на надлежащее качество услуги и при установленных в данном деле обстоятельствах обоснованно квалифицировано как нарушение оператором внешних инженерных сетей правил распределения объемов коммунальных услуг, предусмотренное пунктом 3 части второй статьи 14 Закона № 2119-VIII.

Постановление Верховного Суда от 13 мая 2026 года по делу № 620/3668/25.

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