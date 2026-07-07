Судью Днепровского апелляционного суда Светлану Крот уволили в отставку

Высший совет правосудия рассмотрел кадровые вопросы и принял решение об увольнении судьи Днепровского апелляционного суда Светланы Крот в связи с подачей заявления об отставке.

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Высший совет правосудия рассмотрел 7 июля материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

Во время заседания ВСП принял решение уволить Крот Светлану Ивановну с должности судьи Днепровского апелляционного суда в связи с подачей заявления об отставке.

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