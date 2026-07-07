Суддю Дніпровського апеляційного суду Світлану Крот звільнено у відставку

Вища рада правосуддя розглянула кадрові питання та ухвалила рішення про звільнення судді Дніпровського апеляційного суду Світлани Крот у зв’язку з поданням заяви про відставку.

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Вища рада правосуддя розглянула 7 липня матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Під час засідання ВРП вирішила звільнити Крот Світлану Іванівну з посади судді Дніпровського апеляційного суду у зв’язку з поданням заяви про відставку.

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