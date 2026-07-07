  1. В Україні

Втратили посвідчення УБД або військовий квиток — як відновити документи

16:33, 7 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У разі подання документів представником додатково необхідно надати довіреність та документ, що посвідчує його особу.
Втратили посвідчення УБД або військовий квиток — як відновити документи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Втрата посвідчення учасника бойових дій або військового квитка не є перешкодою для подальшого користування документами, адже їх можна відновити. Процедура передбачає звернення до уповноважених органів із необхідним пакетом документів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснили у Житомирському обласному ТЦК та СП, відновлення документів для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу здійснює орган сектору безпеки та оборони, у якому вони проходять або проходили службу.

Добровольцям, які отримали статус учасника бойових дій за рішенням міжвідомчої комісії Міністерства у справах ветеранів України, необхідно звертатися до Міністерства у справах ветеранів України.

Подати документи можна безпосередньо до Мінветеранів або через найближчий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для відновлення посвідчення учасника бойових дій необхідно подати:

  • заяву у довільній формі;
  • копію паспорта;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП/ІПН);
  • фотокартку розміром 3×4;
  • витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • посвідчення, яке підлягає заміні, якщо воно збереглося.

Якщо документи подає представник, додатково необхідно надати довіреність та документ, що посвідчує його особу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство юстиції України розʼяснило питання встановлення права власності (користування) при втраті документів. 

Видати дублікат документа може нотаріус або орган місцевого самоврядування. Для його отримання необхідно подати письмову заяву особисто або через представника за дорученням до відповідного органу. У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування, за письмовою заявою осіб, видається дублікат втраченого документа. Видача дубліката втраченого або зіпсованого документа здійснюється державним нотаріальним архівом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові ветерани документи війна воєнний стан ЦНАП ТЦК міноборони УБД

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Банк заблокував рахунки пенсіонерки з ТОТ через підозру у шахрайстві: що вирішив Верховний Суд

За наявності обґрунтованої підозри банк має право тимчасово обмежити доступ до рахунку до особистої ідентифікації клієнта.

Андрій Гайченко: майбутнє судової експертизи формується у професійному діалозі

Заступник Міністра юстиції пояснив, чому експертиза випереджає законодавство.

Бронювання в IT та телекомі: Мінцифри оновило критерії критичності бізнесу

Визначено нові вимоги для підприємств цифрової сфери, які претендують на статус важливих для галузі економіки.

Верховний Суд ініціював звернення до КСУ через норму ЦПК, яка дозволяє зупиняти аліментні справи через мобілізацію

Служба в ЗСУ не є перешкодою для подання позову про аліменти чи зміну їх розміру.

Закриття повітряного простору може бути законною підставою для призупинення трудового договору — ВС

Суд визнав законним призупинення трудових відносин через неможливість забезпечити працівника роботою після закриття повітряного простору.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]