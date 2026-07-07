Втратили посвідчення УБД або військовий квиток — як відновити документи

У разі подання документів представником додатково необхідно надати довіреність та документ, що посвідчує його особу.

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Втрата посвідчення учасника бойових дій або військового квитка не є перешкодою для подальшого користування документами, адже їх можна відновити. Процедура передбачає звернення до уповноважених органів із необхідним пакетом документів.

Як пояснили у Житомирському обласному ТЦК та СП, відновлення документів для військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу здійснює орган сектору безпеки та оборони, у якому вони проходять або проходили службу.

Добровольцям, які отримали статус учасника бойових дій за рішенням міжвідомчої комісії Міністерства у справах ветеранів України, необхідно звертатися до Міністерства у справах ветеранів України.

Подати документи можна безпосередньо до Мінветеранів або через найближчий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для відновлення посвідчення учасника бойових дій необхідно подати:

заяву у довільній формі;

копію паспорта;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП/ІПН);

фотокартку розміром 3×4;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

посвідчення, яке підлягає заміні, якщо воно збереглося.

Якщо документи подає представник, додатково необхідно надати довіреність та документ, що посвідчує його особу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство юстиції України розʼяснило питання встановлення права власності (користування) при втраті документів.

Видати дублікат документа може нотаріус або орган місцевого самоврядування. Для його отримання необхідно подати письмову заяву особисто або через представника за дорученням до відповідного органу. У разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом чи посадовою особою органу місцевого самоврядування, за письмовою заявою осіб, видається дублікат втраченого документа. Видача дубліката втраченого або зіпсованого документа здійснюється державним нотаріальним архівом.