Утратили удостоверение УБД или военный билет — как восстановить документы

В случае представления документов представителем дополнительно необходимо предоставить доверенность и документ, удостоверяющий его личность.

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Потеря удостоверения участника боевых действий (УБД) или военного билета не является препятствием для дальнейшего пользования документами, поскольку их можно восстановить. Процедура предусматривает обращение в уполномоченные органы с необходимым пакетом документов.

Как пояснили в Житомирском областном ТЦК и СП, восстановлением документов для военнослужащих, а также лиц рядового и начальствующего состава занимается орган сектора безопасности и обороны, в котором они проходят или проходили службу.

Добровольцам, получившим статус участника боевых действий по решению межведомственной комиссии Министерства по делам ветеранов Украины, необходимо обращаться в Министерство по делам ветеранов Украины.

Подать документы можно непосредственно в Минветеранов или через ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Для восстановления удостоверения участника боевых действий необходимо предоставить:

заявление в произвольной форме;

копию паспорта;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП/ИНН);

фотографию размером 3×4;

выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;

удостоверение, подлежащее замене, если оно сохранилось.

Если документы подает представитель, дополнительно необходимо предоставить доверенность и документ, удостоверяющий его личность.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство юстиции Украины разъяснило порядок подтверждения права собственности (пользования) в случае утраты документов.

Выдать дубликат документа может нотариус или орган местного самоуправления. Для его получения необходимо подать письменное заявление лично либо через представителя по доверенности в соответствующий орган. В случае утраты или порчи документа, удостоверенного или выданного нотариусом либо должностным лицом органа местного самоуправления, по письменному заявлению заинтересованных лиц выдается дубликат утраченного документа. Выдачу дубликата утраченного или испорченного документа осуществляет государственный нотариальный архив.