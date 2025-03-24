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Установление права собственности при утрате документов — что нужно знать

10:24, 24 марта 2025
Если лицо утратило документы на право собственности на недвижимость, ему следует получить дубликат этих документов.
Установление права собственности при утрате документов — что нужно знать
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Министерство юстиции Украины разъяснило вопрос установления права собственности (пользования) при утрате документов.

Документы, подтверждающие право собственности:

  • договор купли-продажи;
  • договор дарения;
  • договор мены;
  • свидетельство о праве собственности;
  • свидетельство о праве на наследство и т. д.

Выдать дубликат документа может нотариус или орган местного самоуправления. Для его получения необходимо подать письменное заявление лично или через представителя по доверенности в соответствующий орган.

В случае утраты или порчи документа, удостоверенного или выданного нотариусом либо должностным лицом органа местного самоуправления, по письменному заявлению лица выдается дубликат утерянного документа. Выдача дубликата утерянного или испорченного документа осуществляется государственным нотариальным архивом.

Где получить дубликат

Функцию по выдаче дубликатов свидетельств о праве собственности на приватизацию взамен утерянных или поврежденных осуществляют центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Услуга бесплатна.

Необходимые документы для получения дубликата свидетельства о приватизации в ЦНАП:

  • заявление с согласием всех совершеннолетних совладельцев жилья, участвовавших в приватизации (заполняется в присутствии администратора);
  • копии паспортов или свидетельств о рождении для лиц, не достигших 16-летнего возраста, являющихся совладельцами жилья, и оригиналы удостоверяющих документов;
  • документ из полиции о том, что оригинал свидетельства о праве собственности на жильё был украден или утрачен;
  • объявление о потере свидетельства в печатных СМИ.

Дополнительно отмечается, что восстановление правоустанавливающих документов до и после 1 января 2013 года имеет свои особенности.

Относительно документов, выданных до 1 января 2013 года

Для восстановления права собственности (или пользования) земельным участком или недвижимостью, государственный регистратор использует сведения из Государственного земельного кадастра или Реестра прав собственности на недвижимое имущество (архивная часть Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество), а также бумажные документы, хранящиеся в бюро технической инвентаризации (реестровые книги, регистрационные дела).

Во время процедуры восстановления документов важно предоставить государственному регистратору любые имеющиеся копии этих документов, в частности государственный акт или свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество.

Относительно документов, выданных после 1 января 2013 года

Утрата свидетельства о праве собственности, выданного после 1 января 2013 года, не требует получения соответствующих дубликатов, поскольку информация о недвижимости уже хранится в ГРРП.

Как восстановить документы в судебном порядке

В случае невозможности получения дубликатов утерянных или повреждённых документов необходимо обратиться в суд. Собственник имущества может подать иск о признании права собственности, если его право оспаривается или не признается, а также в случае утраты документов, подтверждающих право собственности. То есть можно обратиться в суд с иском о признании права собственности на объект недвижимости или об установлении юридического факта.

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минюст

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