Трехсторонних встреч с участием представителей США, Украины и России не планируются.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта завершилась встреча между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. А 24 марта проходят переговоры между делегациями США и РФ.

По данным телеканала «Рада», украинская делегация остается в Эр-Рияде, «ожидая результатов встречи американцев и россиян». На данный момент трехсторонние встречи с участием представителей США, России и Украины не планируются.

Ранее один из украинских чиновников заявил The New York Times, что делегация Украины может провести дополнительные обсуждения с официальными представителями США 24 марта, «в зависимости от прогресса».

Напомним, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявлял, что участники переговоров — российская и украинская стороны — будут находиться в отдельных помещениях, а американские посредники будут передавать сообщения Киева и Москвы «туда-сюда».

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