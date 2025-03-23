Встреча делегаций Украины и США закончилась — Рустем Умеров рассказал детали

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что встреча между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии о завершилась.
«Завершили встречу с американской командой.
Разговор был конструктивным и содержательным – обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере.
Задача Президента Украины Владимира Зеленского – достижение достойного и длительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью», - заявил он.
Напомним, делегации США и РФ проведут переговоры 24 марта в Эр-Рияде.
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