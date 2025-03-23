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Зустріч делегацій України та США закінчилася — Рустем Умєров розповів деталі

22:53, 23 березня 2025
Рустем Умєров заявив, що розмова була конструктивною та змістовною.
Зустріч делегацій України та США закінчилася — Рустем Умєров розповів деталі
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Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що зустріч між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії завершилася.

«Завершили зустріч з американською командою.

Розмова була конструктивною та змістовною – обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері.

Завдання Президента України Володимира Зеленського – досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю», - заявив він.

Нагадаємо, делегації США та РФ проведуть переговори 24 березня в Ер-Ріяді.

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США Україна

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