Зустріч делегацій України та США закінчилася — Рустем Умєров розповів деталі

Рустем Умєров заявив, що розмова була конструктивною та змістовною.

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Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що зустріч між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії завершилася.

«Завершили зустріч з американською командою.

Розмова була конструктивною та змістовною – обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері.

Завдання Президента України Володимира Зеленського – досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю», - заявив він.

Нагадаємо, делегації США та РФ проведуть переговори 24 березня в Ер-Ріяді.

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