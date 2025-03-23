Практика судів
  1. В Україні

СБУ кваліфікує вибух у будівлі поліції в Одеській області як спробу теракту

21:22, 23 березня 2025
Наразі СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.
СБУ кваліфікує вибух у будівлі поліції в Одеській області як спробу теракту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня в Одеській області в будівлі поліції стався вибух. Внаслідок інциденту троє поліцейських отримали поранення.

Управління СБ України в Одеській області повідомило, що класифікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрило відповідне кримінальне провадження.

За даними слідства, вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка.  

«Троє поліцейських отримали лише незначні ушкодження.  Їм надано медичну допомогу. Огляд місця події проводять слідчі СБУ», - сказано у повідомленні.

Наразі СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

СБУ теракт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Проходження ВЛК обмежено придатними можливе лише за направленням ТЦК, для чого ТЦК спочатку має викликати військовозобов'язаного повісткою – суд скасував штраф ТЦК

Апеляційний адміністративний суд скасував штраф ТЦК, бо військовозобов’язаного на ВЛК спочатку мали викликати повісткою.

У Верховній Раді пропонують зняти обмеження, яке забороняє бути кандидатами в судді ВАКС працівникам НАЗК, АРМА, податківцям та митникам

Комітет з правової політики пропонує скасувати обмеження для певних посадовців, які забороняють їм претендувати на крісло судді Вищого антикорупційного суду.

Рішення судів стосовно ухилення від мобілізації зможуть вилучити з публічної частини Реєстру — фінальна версія законопроекту

Крім того, суддя зможе під час внесення судового рішення до Реєстру визначити певні відомості такими, що не підлягають розголошенню.

Суддям зможуть встановити доплату до 42 тисяч грн – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому законопроект, який передбачає спеціальні доплати суддям місцевих судів.

Депутати пропонують встановити заборону на 2 роки для переобрання голів судів, які обіймали посади більше 8 років

Строк повноважень голів судів пропонується збільшити до 4 років, але встановити обмеження – не більше двох строків поспіль і без можливості повторного обрання раніше, ніж через 2 роки після закінчення повноважень.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду