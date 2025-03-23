СБУ кваліфікує вибух у будівлі поліції в Одеській області як спробу теракту

Наразі СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня в Одеській області в будівлі поліції стався вибух. Внаслідок інциденту троє поліцейських отримали поранення.

Управління СБ України в Одеській області повідомило, що класифікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрило відповідне кримінальне провадження.

За даними слідства, вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка.

«Троє поліцейських отримали лише незначні ушкодження. Їм надано медичну допомогу. Огляд місця події проводять слідчі СБУ», - сказано у повідомленні.

Наразі СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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