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СБУ квалифицирует взрыв в здании полиции в Одесской области как попытку теракта

21:22, 23 марта 2025
В настоящее время СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.
СБУ квалифицирует взрыв в здании полиции в Одесской области как попытку теракта
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта в Одесской области в здании полиции произошел взрыв. В результате инцидента трое полицейских получили ранения.

Управление Службы безопасности Украины в Одесской области сообщило, что квалифицирует взрыв в здании полиции в Одесской области 23 марта как попытку теракта и уже открыло соответствующее уголовное производство.

По данным следствия, взрыв прогремел сегодня около 18:00 после того, как в здание управления полиции зашла женщина с пакетом, в котором, предварительно, могла находиться взрывчатка.

«Трое полицейских получили лишь незначительные повреждения. Им оказана медицинская помощь. Осмотр места происшествия проводят следователи СБУ», — говорится в сообщении.

В настоящее время СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему.

Досудебное расследование продолжается по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ теракт

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