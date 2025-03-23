С 11 марта было предложение о безусловном прекращении огня, но Россия продолжает наносить удары — Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ каждую ночь, каждый день наносит максимально циничные удары по Украине.

Фото: bbc.co.uk

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия — это единственная, кто затягивает эту войну, единственная, кто ее сюда принес и кому нужно ее продолжать. Об этом он сказал во время вечернего обращения 23 марта.

«Уже с 11 марта есть предложение о безусловном прекращении огня, и такие удары уже бы прекратились. Но именно Россия продолжает все это. И еще каждую ночь, каждый день наносит максимально циничные удары», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что без давления на Россию они там, в Москве, и дальше будут пренебрегать настоящей дипломатией, будут продолжать разрушать жизни.

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