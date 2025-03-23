З 11 березня була пропозиція безумовного припинення вогню, але Росія продовжує завдавати ударів, — Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що РФ кожної ночі, кожної доби завдає максимально цинічних ударів по Україні.

Фото: bbc.co.uk

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія – це єдина, хто затягує цю війну, і єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Про це він сказав під час вечірнього звернення 23 березня.

«Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню, і такі удари вже б припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі, кожної доби завдає максимально цинічних ударів», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя.

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