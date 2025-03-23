Практика судів
  1. В Україні

Стали відомі нові деталі вибуху в будівлі поліції на Одещині

20:37, 23 березня 2025
Перед вибухом в управління поліції увійшла жінка з пакетом.
Стали відомі нові деталі вибуху в будівлі поліції на Одещині
Фото: informator.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня в Одеській області в будівлі поліції стався вибух.

У пресслужбі поліції області повідомили, внаслідок інциденту троє поліцейських отримали поранення.

«Вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, у якому, ймовірно, могла бути вибухівка», - заявили у поліції.

На місці події працюють правоохоронці, медики, рятувальники. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція теракт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рішення судів стосовно ухилення від мобілізації зможуть вилучити з публічної частини Реєстру — фінальна версія законопроекту

Крім того, суддя зможе під час внесення судового рішення до Реєстру визначити певні відомості такими, що не підлягають розголошенню.

Суддям зможуть встановити доплату до 42 тисяч грн – комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому законопроект, який передбачає спеціальні доплати суддям місцевих судів.

Депутати пропонують встановити заборону на 2 роки для переобрання голів судів, які обіймали посади більше 8 років

Строк повноважень голів судів пропонується збільшити до 4 років, але встановити обмеження – не більше двох строків поспіль і без можливості повторного обрання раніше, ніж через 2 роки після закінчення повноважень.

Кабмін схвалив законопроект стосовно відновлення подання статистичної і фінансової звітності підприємцями

Відтермінування подання звітності, введене на початку повномасштабного вторгнення, буде переглянуте.

Верховний Суд вказав, що вимоги боржника до держвиконавця про зобов’язання виконати рішення суду та зняти арешт з майна не можуть розглядатися у позовному провадженні

Позивач, як сторона виконавчого провадження, просив суд зобов’язати виконавчу службу виконати рішення суду, провести перерахунок щомісячних сум аліментів та зняти арешт з усього його майна.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Василишин
    Андрій Василишин
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду