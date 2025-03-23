Стали відомі нові деталі вибуху в будівлі поліції на Одещині

Перед вибухом в управління поліції увійшла жінка з пакетом.

Фото: informator.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня в Одеській області в будівлі поліції стався вибух.

У пресслужбі поліції області повідомили, внаслідок інциденту троє поліцейських отримали поранення.

«Вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, у якому, ймовірно, могла бути вибухівка», - заявили у поліції.

На місці події працюють правоохоронці, медики, рятувальники.

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