Від 300 до 570 грн — деякі пенсіонери отримають надбавку до пенсії

Пенсія в Україні у окремих пенсіонерів зросте, але при певних умовах.

Фото: dtkt.ua

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В Україні для пенсіонерів передбачена щомісячна компенсаційна виплата. Це стосується людей, яким виповнилося 70, 75 та 80 років. Про це нагадало Головне управління ПФУ в Донецькій області.

Розміри щомісячних компенсаційних виплат особам, які досягли віку 70, 75 і 80 років складають:

- 570 грн., – яким виповнилося 80 років і більше,

- 456 грн., – яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку,

- 300 грн., – яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку.

У ПФ підкреслили, що у разі досягнення пенсіонером 70-, 75- і 80- річного віку компенсаційна виплата встановлюється з дати виповнення відповідного віку. При цьому, виплата в новому розмірі встановлюється на заміну призначеній раніше, яка виплачувалася за попередньою віковою категорією.

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