От 300 до 570 грн — некоторые пенсионеры получат надбавку к пенсии

В Украине для пенсионеров предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата. Это касается людей, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. Об этом напомнило Главное управление ПФУ в Донецкой области.
Размеры ежемесячных компенсационных выплат лицам, достигшим возраста 70, 75 и 80 лет, составляют:
- 570 грн — тем, кому исполнилось 80 лет и больше,
- 456 грн — тем, кому исполнилось 75 лет, но ещё не исполнилось 80,
- 300 грн — тем, кому исполнилось 70 лет, но ещё не исполнилось 75.
В ПФ подчеркнули, что в случае достижения пенсионером возраста 70, 75 и 80 лет компенсационная выплата устанавливается с даты достижения соответствующего возраста. При этом выплата в новом размере назначается взамен ранее установленной, которая выплачивалась по предыдущей возрастной категории.
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