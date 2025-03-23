От 300 до 570 грн — некоторые пенсионеры получат надбавку к пенсии

Пенсия в Украине у отдельных пенсионеров вырастет, но при определенных условиях.

Фото: dtkt.ua

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В Украине для пенсионеров предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата. Это касается людей, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. Об этом напомнило Главное управление ПФУ в Донецкой области.

Размеры ежемесячных компенсационных выплат лицам, достигшим возраста 70, 75 и 80 лет, составляют:

- 570 грн — тем, кому исполнилось 80 лет и больше,

- 456 грн — тем, кому исполнилось 75 лет, но ещё не исполнилось 80,

- 300 грн — тем, кому исполнилось 70 лет, но ещё не исполнилось 75.

В ПФ подчеркнули, что в случае достижения пенсионером возраста 70, 75 и 80 лет компенсационная выплата устанавливается с даты достижения соответствующего возраста. При этом выплата в новом размере назначается взамен ранее установленной, которая выплачивалась по предыдущей возрастной категории.

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