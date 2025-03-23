Практика судов
  1. Общество

От 300 до 570 грн — некоторые пенсионеры получат надбавку к пенсии

20:55, 23 марта 2025
Пенсия в Украине у отдельных пенсионеров вырастет, но при определенных условиях.
От 300 до 570 грн — некоторые пенсионеры получат надбавку к пенсии
Фото: dtkt.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине для пенсионеров предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата. Это касается людей, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет. Об этом напомнило Главное управление ПФУ в Донецкой области.

Размеры ежемесячных компенсационных выплат лицам, достигшим возраста 70, 75 и 80 лет, составляют:

- 570 грн — тем, кому исполнилось 80 лет и больше,

- 456 грн — тем, кому исполнилось 75 лет, но ещё не исполнилось 80,

- 300 грн — тем, кому исполнилось 70 лет, но ещё не исполнилось 75.

В ПФ подчеркнули, что в случае достижения пенсионером возраста 70, 75 и 80 лет компенсационная выплата устанавливается с даты достижения соответствующего возраста. При этом выплата в новом размере назначается взамен ранее установленной, которая выплачивалась по предыдущей возрастной категории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК

Апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК, поскольку военнообязанного на ВЛК сначала должны были вызвать повесткой.

В Верховной Раде предлагают снять ограничение, запрещающее быть кандидатами на должность судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам

Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

Решения судов относительно уклонения от мобилизации смогут изъять из публичной части Реестра – финальная версия законопроекта

Кроме того, судья сможет при внесении судебного решения в Реестр определить некоторые сведения как не подлежащие разглашению.

Судьям смогут установить доплату до 42 тысяч грн – комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, который предусматривает специальные доплаты судьям местных судов.

Депутаты предлагают установить запрет на 2 года для переизбрания глав судов, занимавших должности более 8 лет

Срок полномочий глав судов предлагается увеличить до 4 лет, но установить ограничение – не более двух сроков подряд и без возможности повторного избрания ранее, чем через 2 года после окончания полномочий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва