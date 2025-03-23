Переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии продолжатся, сейчас идет перерыв — СМИ

Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии еще не завершились.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта в Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что «на повестке дня, в частности, предложения по обеспечению безопасности объектов энергетики и инфраструктуры».

«Сегодня мы работаем над рядом сложных технических вопросов — в составе нашей делегации специалисты по энергетике, а также военные представители морского и воздушного компонентов», — сообщал он.

Позже СМИ начали писать, что переговоры между странами уже завершились, однако «Суспільне» сообщило, что в данный момент идет перерыв.

«Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии еще не завершились, сейчас продолжается перерыв», — пишет издание со ссылкой на источник в Офисе Президента Украины.

Напомним, что спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что 23 марта в Джидде состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

США на переговорах будут представлять советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц и госсекретарь США Марко Рубио.

Украинскую делегацию возглавил Андрей Ермак - в составе Андрей Сибига, Рустем Умеров, Павел Палиса.

Делегации США и РФ проведут переговоры 24 марта в Эр-Рияде.

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