Андрій Єрмак очолив делегацію для переговорів про мир — у складі Андрій Сибіга, Рустем Умєров, Павло Паліса

Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи України для мирних перемовин.

Фото: зустріч делегацій України та США у Джидді 11 березня

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Президент Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи України для мирних перемовин з партнерами. Про це йдеться у розпорядженні Глави держави №14/2025-рп.

Делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Також до складу групи увійшл:

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ;

Рустем Умєров - міністр оборони;

Павло Паліса - заступник керівника Офісу Президента.

Таким складом Україна була представлена на переговорах з делегацією США у Саудівській Аравії 11 березня.

Розпорядженням главі делегації дозволено: вносити за погодженням з міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України; залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

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