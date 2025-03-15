Андрій Єрмак очолив делегацію для переговорів про мир — у складі Андрій Сибіга, Рустем Умєров, Павло Паліса

Президент Володимир Зеленський затвердив склад переговорної групи України для мирних перемовин з партнерами. Про це йдеться у розпорядженні Глави держави №14/2025-рп.
Делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Також до складу групи увійшл:
Андрій Сибіга - міністр закордонних справ;
Рустем Умєров - міністр оборони;
Павло Паліса - заступник керівника Офісу Президента.
Таким складом Україна була представлена на переговорах з делегацією США у Саудівській Аравії 11 березня.
Розпорядженням главі делегації дозволено: вносити за погодженням з міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України; залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
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