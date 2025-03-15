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Андрей Ермак возглавил делегацию для переговоров о мире — в составе Андрей Сибига, Рустем Умеров, Павел Палиса

16:03, 15 марта 2025
Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы Украины по мирным переговорам.
Андрей Ермак возглавил делегацию для переговоров о мире — в составе Андрей Сибига, Рустем Умеров, Павел Палиса
Фото: встреча делегаций Украины и США в Джидде 11 марта
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Президент Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы Украины для мирных переговоров с партнерами. Об этом говорится в распоряжении Главы государства №14/2025-рп.

Делегацию возглавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Также в состав группы вошли:

Андрей Сибига – министр иностранных дел;

Рустем Умеров – министр обороны;

Павел Палиса – заместитель руководителя Офиса Президента.

В таком составе Украина была представлена на переговорах с делегацией США в Саудовской Аравии 11 марта.

Распоряжением главе делегации разрешено: вносить по согласованию с министром иностранных дел Украины изменения в состав украинской делегации; привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины сотрудников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

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Владимир Зеленский Рустем Умеров Андрей Сибига Андрей Ермак

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