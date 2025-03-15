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В Киеве патрульные поймали очередного нарушителя двойной сплошной разметки на дороге – видео

22:58, 15 марта 2025
Инспекторы заметили автомобиль Nissan, водитель которого пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.
В Киеве патрульные поймали очередного нарушителя двойной сплошной разметки на дороге – видео
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В Киеве патрульные привлекают к ответственности нарушителей правил дорожного движения. Напомним, что недавно водитель заявил инспекторам, что не нарушил ПДД, поскольку не заметил разметку.

Как сообщили в Патрульной полиции, очередной случай произошел в Святошинском районе. Там инспекторы заметили автомобиль Nissan, водитель которого пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.

Патрульные оперативно отреагировали на нарушение, остановили водителя и составили на него соответствующие административные материалы.

Согласно разделу 34 «Дорожная разметка» ПДД Украины, двойная сплошная линия под номером 1.3 разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре и более полос движения, либо на участках дорог с тремя полосами. Пересекать линию запрещается.

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