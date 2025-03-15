У Києві водій заявив патрульним, що не порушив ПДР, оскільки не помітив розмітку – відео

Патрульних це не переконало, тому на водія все рівно винесли постанову.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві карма оперативно наздогнала водія автомобіля, який порушив правила дорожнього руху. Зокрема, як повідомили у Патрульній поліції, на одній із вулиць Шевченківського району інспектори побачили автомобіль Volkswagen, водій якого здійснив розворот, перетнувши подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, після чого припаркувався.

Патрульні відреагували на правопорушення та пояснили керманичу, що він порушив. Натомість, як вказують у поліції, чоловік своєї провини не визнав.

«Громадянин пояснив, що правила дорожнього руху він не порушив, оскільки не помітив розмітку», - зазначили інспектори.

Однак це не переконало поліцейських, тому на водія винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог розмітки проїзної частини доріг) КУпАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.