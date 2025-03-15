Дорогі авто — вищі податки: скільки заплатили власники елітних машин у 2024 році

Власники елітних авто сплатили рекордні 220 млн грн транспортного податку, причому третина суми надійшла від автовласників Києва.

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Минулого року власники преміальних автомобілів поповнили бюджет на майже 220 млн грн у вигляді транспортного податку, і третина цієї суми надійшла від мешканців Києва. Таку інформацію оприлюднила Державна податкова служба.

У 2024 році надходження до місцевих бюджетів зросли на 37 % порівняно з 2023 роком, що становить додаткові 59 млн грн. Також збільшилася кількість автовласників, які сплатили податок: якщо у 2023 році їх було 7 393, то у 2024-му – вже 10 217.

Основну частину платників становлять фізичні особи – 7 193 власники авто сплатили сумарно 136,2 млн грн. Юридичні особи, яких налічується понад 3 тисячі, перерахували до бюджету 83,5 млн грн.

Значна частина податкових надходжень традиційно припала на Київ: автовласники столиці сплатили 62,2 млн грн, що становить майже третину загальної суми.

Серед лідерів також:

Дніпропетровська – 21,2 млн грн,

Одеська – 18,8 млн грн,

Київська області – 17,2 млн гривень.

У ДПС нагадали, що транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2024 – 2 662 500 грн, у 2025 – 3 000 000 грн).

Ставка транспортного податку – 25 тис. грн за кожний автомобіль.

Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, повний список розміщує на своєму сайті щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.

У 2024 році до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC Hummer, Jaguar, Lamborghini, LandRover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota. Загалом оподаткуванню підлягали 488 моделей.

У 2025 році визначено 352 марки автомобілів, власникам яких доведеться сплатити транспортний податок.

«Повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримають у своєму електронному кабінеті. Фізичним особам будуть сформовані податкові повідомлення – рішення та надіслані поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізичні особи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, їм нарахування прийде в електронний кабінет», — нагадали в ДПС.

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