Дорогие авто — высокие налоги: сколько заплатили владельцы элитных машин в 2024 году

Владельцы элитных авто уплатили рекордные 220 млн грн транспортного налога, причем треть суммы поступила от автовладельцев Киева.

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В прошлом году владельцы премиальных автомобилей пополнили бюджет почти на 220 млн грн в виде транспортного налога, и треть этой суммы поступила от жителей Киева. Такую информацию опубликовала Государственная налоговая служба.

В 2024 году поступления в местные бюджеты выросли на 37 % по сравнению с 2023 годом, что составляет дополнительные 59 млн грн. Также увеличилось количество автовладельцев, оплативших налог: если в 2023 году их было 7 393, то в 2024-м – уже 10 217.

Основную часть плательщиков составляют физические лица – 7 193 владельца авто уплатили в общей сложности 136,2 млн грн. Юридические лица, которых насчитывается более 3 тысяч, перечислили в бюджет 83,5 млн грн.

Значительная часть налоговых поступлений традиционно пришлась на Киев: столичные автовладельцы заплатили 62,2 млн грн, что составляет почти треть от общей суммы.

Среди лидеров также:

Днепропетровская область – 21,2 млн грн,

Одесская область – 18,8 млн грн,

Киевская область – 17,2 млн грн.

В ГНС напомнили, что транспортный налог оплачивают владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад. Среднерыночная стоимость таких авто должна превышать 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2024 – 2 662 500 грн, в 2025 – 3 000 000 грн).

Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

Перечень легковых автомобилей определяет Минэкономики, полный список публикуется на его сайте ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года.

В 2024 году в перечень вошли такие марки автомобилей: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC Hummer, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, McLaren, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Tesla, Toyota. В целом налогообложению подлежали 488 моделей.

В 2025 году определены 352 марки автомобилей, владельцам которых придется уплатить транспортный налог.

«Уведомление о начисленной сумме транспортного налога юридические лица получат в своем электронном кабинете. Физическим лицам будут сформированы налоговые уведомления-решения и отправлены по почте на адрес налоговой регистрации. Если же физические лица подали заявку на электронное взаимодействие с органами ГНС, начисление поступит в их электронный кабинет», — напомнили в ГНС.