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Представителям Huawei запретили входить в помещения Европарламента из-за коррупционного скандала в Брюсселе

18:03, 14 марта 2025
Европарламент запретил лоббистам Huawei вход в свои помещения из-за расследования о взяточничестве.
Представителям Huawei запретили входить в помещения Европарламента из-за коррупционного скандала в Брюсселе
Фото: EFE/EPA
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Европейский парламент запретил лоббистам китайской технологической компании Huawei посещать свои помещения из-за обвинений во взяточничестве, связанных с деятельностью компании в Брюсселе. Такое решение приняли в качестве меры пресечения на фоне коррупционного скандала, который расследуют бельгийские федеральные прокуроры. Об этом сообщает издание Politico.

«Парламент решил, в качестве меры пресечения, немедленно приостановить доступ в свои помещения для представителей компании Huawei», - заявил представитель Европарламента. Запрет касается всех лоббистов компании, которые имеют право входить в здания Парламента в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге.

Скандал возник из-за обвинений в коррупции, подделке документов и отмывании денег, связанных с деятельностью Huawei в Европарламенте. Отмечается, что в октябре прошлого года в реестре прозрачности было зарегистрировано девять представителей компании, которые имели доступ к парламентским помещениям.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бельгийская полиция провела обыски в офисах Huawei в связи с новым коррупционным скандалом, всколыхнувшим Европарламент - речь идет о вознаграждениях за принятие политических решений, чрезмерных подарках, таких как еда и расходы на поездки, а также регулярных приглашениях на футбольные матчи.

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коррупция Европарламент

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