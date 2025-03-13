В Европарламенте вспыхнул масштабный коррупционный скандал, связанный с Huawei

Бельгийская полиция провела обыски в офисах Huawei в связи с новым коррупционным скандалом, потрясшим Европарламент – идет речь о вознаграждениях за принятие политических решений, чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на поездки, а также регулярные приглашения на футбольные матчи.

Фото: politico

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Бельгийская полиция 13 марта провела обыски по более чем 20 адресам, включая офисы китайского технологического гиганта Huawei в Брюсселе, в рамках расследования коррупции, затрагивающего Европейский парламент. Об этом сообщает Politico.

«Власти ведут расследование по предварительным обвинениям в масштабной коррупции, подделке документов и отмывании денег в Европейском парламенте», заявил представитель прокуратуры Бельгии. Несколько человек были арестованы.

Европейский парламент уже находится под пристальным вниманием из-за влияния иностранных государств на принятие решений в ЕС в рамках скандала Qatargate, разгоревшегося в декабре 2022 года, когда страны Персидского залива обвинили в попытках повлиять на Брюссель и Европарламент, в частности через взятки и подарки через посреднические организации, отмечает издание.

Но новое расследование сосредоточено на Huawei, китайском технологическом гиганте, который когда-то был мощной лоббистской силой в Европе, но в последние годы столкнулся с проблемами из-за связей с китайским правительством.

Прокуратура Бельгии заявила в своем заявлении, что предполагаемые правонарушения происходили «регулярно и очень скрытно с 2021 года по настоящее время под видом коммерческого лоббирования».

Среди инцидентов, которые расследуются, — «вознаграждение за принятие политических решений, чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на поездки, а также регулярные приглашения на футбольные матчи с целью продвижения чисто частных коммерческих интересов в контексте политических решений», говорится в заявлении.

Следователи имеют в поле зрения около 15 бывших и нынешних депутатов Европарламента.

«Европейский парламент принимает к сведению эту информацию», — заявил представитель Европарламента.

Виктор Негреску, вице-президент парламента по вопросам прозрачности и борьбы с коррупцией, заявил, что обвинения «вызывают глубокую озабоченность», добавив: «Мы не можем допустить, чтобы лица, находящиеся под обвинениями, влияли на решения и разрабатывали европейское законодательство».

Документы и источники Politico показали, что Служба государственной безопасности Бельгии запросила допрос с бывшими сотрудниками лоббистского подразделения компании в самом сердце европейского квартала Брюсселя в рамках сбора разведданных.

Новость вызвала переполох в Европейском парламенте в Страсбурге, где члены палаты собираются на этой неделе на пленарное заседание.

Голландский либеральный депутат Барт Гротхейс сказал, что ожидает «четкого и решительного ответа от президента Европейского парламента Роберты Метсолы: «На кону доверие к нашему институту, поэтому никаких «если» или «но», а должны быть приняты четкие и решительные меры».

Даниэль Фройнд, немецкий член группы «Зеленые» в парламенте, сказал: «К сожалению, это не сюрприз. Предотвращение коррупции в ЕС недостаточно».

Автор: Наталя Мамченко

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