В ГНС объяснили, как облагаются налогом дивиденды физических лиц

Ставка налога на доходы физических лиц зависит от статуса эмитента дивидендов.

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что дивиденды являются важным источником пассивного дохода для физических лиц, и их налогообложение регулируется Налоговым кодексом Украины. Согласно законодательству, ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) зависит от статуса эмитента дивидендов.

Согласно п.п. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 НКУ, доходы в виде дивидендов по акциям и корпоративным правам, начисленные резидентом – плательщиком налога на прибыль предприятий (кроме доходов в виде дивидендов по акциям, инвестиционным сертификатам, которые выплачиваются институтами совместного инвестирования), облагаются налогом по ставке 5%.

Если же дивиденды начисляются нерезидентами, институтами совместного инвестирования или субъектами хозяйствования, которые не являются плательщиками налога на прибыль, применяется ставка 9% (п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 НКУ).

Отдельную категорию составляют дивиденды, начисленные плательщику налога по акциям или другим корпоративным правам, имеющим статус привилегированных, либо иной статус, предусматривающий выплату фиксированного размера дивидендов или суммы, превышающей сумму выплат, рассчитанную на любую другую акцию (корпоративное право), эмитированную таким плательщиком налога. Согласно п.п. 57.1 прим. 1. 4 п. 57.1 прим. 1 ст. 57 НКУ, для целей налогообложения такие дивиденды приравниваются к выплате заработной платы с соответствующим налогообложением (п.п. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 НКУ), то есть облагаются налогом по ставке 18%.

Кто является налоговым агентом?

Обязанность по удержанию и уплате НДФЛ с дивидендов возлагается на эмитента корпоративных прав или другое лицо, осуществляющее такое начисление. Налоговым агентом является любой резидент, начисляющий дивиденды, включая того, который уплачивает налог на прибыль предприятий способом, отличным от общего (является субъектом упрощенной системы налогообложения) или освобожден от уплаты такого налога по любым основаниям (п.п. 170.5.1 и п.п. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 НКУ).

Таким образом, чтобы избежать нарушений и финансовых рисков, важно правильно определять ставку налогообложения и своевременно уплачивать налоги.

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