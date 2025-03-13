У ДПС пояснили, як оподатковуються дивіденди фізичних осіб

Ставка податку на доходи фізичних осіб залежить від статусу емітента дивідендів.

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Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що дивіденди є важливим джерелом пасивного доходу для фізичних осіб, і їхнє оподаткування регулюється Податковим кодексом України. Відповідно до законодавства, ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) залежить від статусу емітента дивідендів.

Згідно з п.п. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ, доходи у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентом – платником податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування), оподатковуються за ставкою 5%.

Якщо ж дивіденди нараховуються нерезидентами, інститутами спільного інвестування або суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, застосовується ставка 9% (п. 167.5.4 п. 167.5 ст. 167 ПКУ).

Окрему категорію становлять дивіденди, нараховані платнику податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих, або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку згідно з п.п. 57.1 прим. 1. 4 п. 57.1 прим. 1 ст. 57 ПКУ, для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (п.п. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 ПКУ), тобто оподатковуються за ставкою 18 відсотків.

Хто є податковим агентом?

Обов’язок щодо утримання та сплати ПДФО з дивідендів покладається на емітента корпоративних прав або іншу особу, яка здійснює таке нарахування. Податковим агентом є будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав (п.п. 170.5.1 та п.п. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 ПКУ).

Отже, щоб уникнути порушень і фінансових ризиків, важливо правильно визначати ставку оподаткування та своєчасно сплачувати податки.

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