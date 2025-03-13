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В Киеве задержали иностранца, который избил инспектора по парковке — видео

22:36, 13 марта 2025
Мужчина избил инспектора, который хотел его оштрафовать.
В Киеве задержали иностранца, который избил инспектора по парковке — видео
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему иностранцу в умышленном нанесении побоев инспектору по парковке.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, во время составления инспектором протокола за парковку на пешеходном переходе водитель автомобиля Skoda Fabia напал на мужчину, нанеся ему несколько ударов по лицу и оскорбляя его словесно.

После этого водитель уехал с места конфликта, однако вскоре его задержали полицейские.

В прокуратуре добавили, что теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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Национальная полиция Киев

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