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Несвоевременное оприходование наличных в кассе — оштрафуют ли предпринимателя

08:13, 14 марта 2025
Стало известно, применяется ли к хозяйствующим субъектам ответственность за несвоевременную оприходование в кассах наличных.
Несвоевременное оприходование наличных в кассе — оштрафуют ли предпринимателя
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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области рассказали, применяется ли к субъектам хозяйствования ответственность за несвоевременное оприходование наличных средств в кассах.

Наличные средства, поступающие в кассы, должны своевременно и в полном объеме оприходоваться. Это указано в подпункте 2 пункта 58 раздела VI Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года № 148 (с изменениями и дополнениями).

Порядок оприходования наличных средств в кассах, в том числе при расчетах с применением регистратора расчетных операций (или расчетных книжек), определен в пункте 11 раздела II Положения № 148.

Подпунктом 18 пункта 3 раздела I Положения № 148 определено, что оприходование наличных средств – это проведение субъектами хозяйствования учета наличных средств в кассе на полную сумму их фактического поступления в кассовой книге/книге учета доходов и расходов/фискальном отчетном чеке/электронном фискальном отчетном чеке/расчетной квитанции.

Согласно второму абзацу пункта 11 раздела II Положения № 148, оприходованием наличных средств в кассах учреждений/предприятий и их обособленных подразделений, которые проводят наличные расчеты с применением РРО и оформлением их кассовыми ордерами и ведением кассовой книги, является осуществление учета наличных средств в полном объеме их фактического поступления в кассовой книге на основании приходных кассовых ордеров.

Вместе с тем Положением № 148 и другими нормативно-правовыми актами не предусмотрена финансовая ответственность за неоприходование (неполное и/или несвоевременное) наличных средств.

В то же время невыполнение норм Положения № 148 в части наличных расчетов за товары (услуги) может привести к административной ответственности согласно статьям 163¹⁵ и 164⁴ Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года № 8073-Х.

В соответствии со статьей 163¹⁵ КУоАП нарушение порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги) влечет за собой наложение штрафа на физическое лицо – предпринимателя, должностных лиц юридического лица в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действие, предусмотренное частью первой статьи 163¹⁵ КУоАП, совершенное лицом, которое в течение года уже подвергалось административному взысканию за такое же нарушение, влечет за собой наложение штрафа в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Статья 164⁴ КУоАП устанавливает, что сдача выручки торговыми предприятиями всех форм собственности, осуществляющими реализацию товаров за наличные средства, с нарушением сроков, установленных правилами расчетов и ведения кассовых операций, влечет за собой наложение штрафа на лиц, ответственных за сдачу выручки, в размере от 17 до 88 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные лицом повторно в течение года после наложения административного взыскания за нарушение, предусмотренное частью первой этой статьи, влекут за собой наложение штрафа в размере от 43 до 175 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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