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$300 миллиардов на восстановление — Украина провела первое заседание по конфискации российских активов

15:40, 13 марта 2025
Состоялось первое заседание Межведомственной рабочей группы по использованию замороженных суверенных активов России в пользу Украины.
$300 миллиардов на восстановление — Украина провела первое заседание по конфискации российских активов
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13 марта состоялось первое заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам использования замороженных суверенных активов России в пользу Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно отчету Всемирного банка, ущерб, нанесенный Россией Украине, достигает $524 млрд. В настоящее время на Западе заморожены российские активы на сумму около $300 млрд.

«Украина настаивает, чтобы все эти активы были конфискованы и направлены на восстановление нашей страны. В этом направлении ведется системная работа», — подчеркнул премьер-министр.

Во время заседания обсуждалась работа с международными партнерами, налаживание диалога по конфискации замороженных активов РФ и направления, на которые могут быть использованы эти средства в Украине.

«Мы благодарны нашим друзьям и союзникам за замораживание всех активов агрессора на территории их государств. Благодарны странам G7 и Европейскому Союзу за инициативу, которая уже сейчас позволяет работать этим активам на пользу Украины и укреплять нашу устойчивость в условиях войны», — отметил Денис Шмыгаль.

По итогам совещания определен дальнейший план работы, а соответствующим ведомствам даны необходимые поручения.

В состав Межведомственной рабочей группы по вопросам использования замороженных суверенных активов России в пользу Украины входят, в частности, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, министр финансов Сергей Марченко, глава НБУ Андрей Пышный, заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, глава Госслужбы финансового мониторинга Филипп Пронин.

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рф Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль активы

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