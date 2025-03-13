$300 мільярдів на відновлення — Україна провела перше засідання щодо конфіскації російських активів

Відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань використання заморожених суверенних активів Росії на користь України.

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13 березня відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань використання заморожених суверенних активів Росії на користь України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідно до звіту Світового банку, збитки, які Росія завдала Україні, сягають $524 млрд. Наразі на Заході заморожено російських активів на суму близько $300 млрд.

«Україна наполягає, щоб усі ці активи були конфісковані та спрямовані на відновлення нашої країни. Триває системна робота в цьому напрямку», — наголосив прем’єр.

Під час засідання було обговорено роботу з міжнародними партнерами, налагодження діалогу щодо конфіскації заморожених активів РФ та напрямки, на які можуть бути використані ці кошти в Україні.

«Ми вдячні нашим друзям і союзникам за замороження усіх активів агресора на території їхніх держав. Вдячні країнам G7 та Євросоюзу за ініціативу, яка дозволяє працювати цим активам на користь України вже зараз і зміцнювати нашу стійкість під час війни», — підкреслив Денис Шмигаль.

За підсумками наради визначено подальший план роботи і дотичним відомствам поставлені відповідні доручення.

До складу Міжвідомчої робочої групи з питань використання заморожених суверенних активів Росії на користь України входять, зокрема, Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина, Міністр фінансів Сергій Марченко, голова НБУ Андрій Пишний, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, голова Держслужби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

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