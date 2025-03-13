Практика судів
  1. В Україні

$300 мільярдів на відновлення — Україна провела перше засідання щодо конфіскації російських активів

15:40, 13 березня 2025
Відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань використання заморожених суверенних активів Росії на користь України.
$300 мільярдів на відновлення — Україна провела перше засідання щодо конфіскації російських активів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

13 березня відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань використання заморожених суверенних активів Росії на користь України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідно до звіту Світового банку, збитки, які Росія завдала Україні, сягають $524 млрд. Наразі на Заході заморожено російських активів на суму близько $300 млрд.

«Україна наполягає, щоб усі ці активи були конфісковані та спрямовані на відновлення нашої країни. Триває системна робота в цьому напрямку», — наголосив прем’єр.

Під час засідання було обговорено роботу з міжнародними партнерами, налагодження діалогу щодо конфіскації заморожених активів РФ та напрямки, на які можуть бути використані ці кошти в Україні.

«Ми вдячні нашим друзям і союзникам за замороження усіх активів агресора на території їхніх держав. Вдячні країнам G7 та Євросоюзу за ініціативу, яка дозволяє працювати цим активам на користь України вже зараз і зміцнювати нашу стійкість під час війни», — підкреслив Денис Шмигаль.

За підсумками наради визначено подальший план роботи і дотичним відомствам поставлені відповідні доручення.

До складу Міжвідомчої робочої групи з питань використання заморожених суверенних активів Росії на користь України входять, зокрема, Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина, Міністр фінансів Сергій Марченко, голова НБУ Андрій Пишний, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, голова Держслужби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль активи

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Євген Пікалов: реформа пенітенціарної системи є частиної дорожньої карти європейської інтеграції

У проєкті дорожньої карти закладено розвиток пенітенціарної системи, там згадується і Стратегія, і певні ініціативи з розбудови правоохоронного компоненту ДКВС.

Мін'юст прокоментував рішення ЄСПЛ щодо подій біля Будинку профспілок в Одесі: «Воно демонструє системні проблеми, що сформувалися за роки попередньої влади»

Мін'юст зазначив, що у справі щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі «ЄСПЛ врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу».

В Європарламенті спалахнув масштабний корупційний скандал, пов’язаний із Huawei

Бельгійська поліція провела обшуки в офісах Huawei у зв’язку з новим корупційним скандалом, що сколихнув Європарламент – йдеться про винагороди за ухвалення політичних рішень, надмірні подарунки, такі як їжа та витрати на поїздки, а також регулярні запрошення на футбольні матчі.

ЄСПЛ постановив, що українська влада не вжила необхідних заходів, щоб запобігти насильству біля одеського Будинку профспілок у травні 2014 року

Україна програла справу в ЄСПЛ – Суд постановив, що влада не зробила всього, що можна було розумно від неї очікувати, щоб запобігти насильству в Одесі 2 травня 2014 року, зупинити це насильство після його початку, забезпечити своєчасні заходи з порятунку людей, які опинилися в пастці під час пожежі, а також ініціювати та провести ефективне розслідування цих подій.

У Верховній Раді засекретили дані про закордонні поїздки голови комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина — документ

Інформація про джерела фінансування закордонних візитів голови комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина є службовою інформацію, вказали у Верховній Раді.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики