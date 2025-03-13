Суд ЄС засудив Угорщину за порушення прав трансгендерного іранського біженця

Іранський трансгендерний чоловік домагався виправлення даних у реєстрі притулку Угорщини, де він був зазначений як жінка.

Фото: ejtn.eu

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Угорщина не може вимагати доказів зміни статі для виправлення гендерного статусу іранського біженця, постановив суд Європейського Союзу. Про це повідомило видання Politico.

Суд Європейського Союзу виніс рішення у справі іранського трансгендерного чоловіка, народженого жінкою, який отримав статус біженця в Угорщині у 2014 році як трансгендерна особа, надавши медичні сертифікати. Угорщина визнала його біженцем, але в реєстрі притулку він був зазначений як жінка.

Він намагався виправити цю інформацію, посилаючись на закон ЄС про захист даних, який надає людям право коригувати недостовірні відомості про себе. Угорщина відхилила цей запит, заявивши, що не було надано доказів проведення операції зі зміни статі.

Суд підтвердив право трансгендерного чоловіка виправити персональні дані про свою гендерну ідентичність, заявивши, що «держава-член за жодних обставин не може адміністративною практикою ставити здійснення цього права в залежність від надання доказів операції зі зміни статі».

«Така адміністративна практика підриває суть фундаментальних прав… зокрема, суть права на недоторканність особи та права на повагу до приватного життя», — йдеться в постанові.

Гендерна ідентичність є «одним із найінтимніших аспектів» приватного життя, зазначає суд, додаючи, що трансгендерні люди мають право на «особистісний розвиток, фізичну та моральну цілісність, а також повагу та визнання їхньої гендерної ідентичності».

«З огляду на особливу важливість цього права, держави мають лише обмежений рівень дискреції у цій сфері», — підкреслив суд.

Угорщина юридично не визнає трансгендерну ідентичність. Однак суд додав, що країна-член «не може посилатися на відсутність у своєму національному законодавстві процедури юридичного визнання трансгендерної ідентичності для обмеження права на виправлення даних».

Суд ЄС ухвалює рішення з питань права ЄС, залишаючи остаточне рішення у цьому спорі за угорськими судами.

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