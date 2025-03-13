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Санкції Євросоюзу проти РФ можуть не продовжити через позицію Угорщини, — уповноважений Президента

15:22, 13 березня 2025
Якщо більшості країн не вдасться добитися згоди Угорщини, то санкції проти РФ можуть не продовжити до крайнього терміну 15 березня.
Санкції Євросоюзу проти РФ можуть не продовжити через позицію Угорщини, — уповноважений Президента
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Санкції Євросоюзу проти Росії можуть бути скасовані, якщо комітету постійних представників країн ЄС на рівні послів не вдасться дійти спільного рішення через позицію Угорщини. Про це заявив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в телеефірі.

Так, якщо більшості країн так і не вдасться добитися згоди Угорщини, то санкції проти РФ можуть не продовжити до крайнього терміну 15 березня.

У Офісі Президента нагадали, що вранці 13 лютого посли ЄС вже вчетверте зібралися у спробах досягти компромісу щодо продовження санкцій.

«Якщо зараз Європейський Союз, а вони сьогодні о 9:30 з їхнім часом зібралися на чергове, вже четверте за останні два дні засідання на рівні послів, не домовиться про продовження санкційного режиму проти Росії, то відповідно, дійсно, в суботу всі санкції, всі 16 санкційних пакетів проти Росії, втратять чинність», – зазначив Власюк, цитує «Укрінформ».

За його словами, рішення про продовження санкцій блокує Угорщина, проте ЄС має шляхи виходу з цієї кризи.

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рф ЄС санкції офіс президента Євросоюз

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