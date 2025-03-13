Санкції Євросоюзу проти РФ можуть не продовжити через позицію Угорщини, — уповноважений Президента

Якщо більшості країн не вдасться добитися згоди Угорщини, то санкції проти РФ можуть не продовжити до крайнього терміну 15 березня.

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Санкції Євросоюзу проти Росії можуть бути скасовані, якщо комітету постійних представників країн ЄС на рівні послів не вдасться дійти спільного рішення через позицію Угорщини. Про це заявив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в телеефірі.

Так, якщо більшості країн так і не вдасться добитися згоди Угорщини, то санкції проти РФ можуть не продовжити до крайнього терміну 15 березня.

У Офісі Президента нагадали, що вранці 13 лютого посли ЄС вже вчетверте зібралися у спробах досягти компромісу щодо продовження санкцій.

«Якщо зараз Європейський Союз, а вони сьогодні о 9:30 з їхнім часом зібралися на чергове, вже четверте за останні два дні засідання на рівні послів, не домовиться про продовження санкційного режиму проти Росії, то відповідно, дійсно, в суботу всі санкції, всі 16 санкційних пакетів проти Росії, втратять чинність», – зазначив Власюк, цитує «Укрінформ».

За його словами, рішення про продовження санкцій блокує Угорщина, проте ЄС має шляхи виходу з цієї кризи.

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