Угорщина погрожує заблокувати санкції ЄС проти 2000 росіян через Михайла Фрідмана – Financial Times

Угорщина вимагатиме виключення Фрідмана зі списку санкцій, інакше заблокує продовження обмежень ЄС.

Фото: court.investigator.org.ua

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Угорщина заявила, що може заблокувати продовження санкцій Європейського Союзу щодо близько 2000 росіян, якщо олігарха Михайла Фрідмана не виключать зі списку. Це обмеження, яке включає заборону на поїздки та заморожування активів для осіб, які підтримують або сприяють діям Росії в Україні, закінчуються цієї суботи, якщо всі 27 країн ЄС не погодяться продовжити їх ще на шість місяців. Про це повідомляє The Financial Times.

Посол Угорщини в ЄС вимагає, щоб Фрідмана виключили зі списку санкцій, щоб Будапешт погодився на продовження інших обмежень. Це вимога, за словами чотирьох чиновників, обізнаних про переговори, стала умовою Угорщини для підтримки подальших санкцій.

Посли ЄС планують зустрітися в Брюсселі після кількох днів інтенсивних переговорів, які не дали результату. Найбільші прихильники Києва в Балтії виступають проти ослаблення санкцій проти Росії, зокрема до завершення переговорів про припинення вогню за посередництва США.

Угорщина, яка є найбільш проросійським членом ЄС під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана, вже неодноразово погрожувала заблокувати або послабити санкції проти Москви. Підтримка Угорщини щодо виключення Фрідмана зі списку є частково підтримана Люксембургом.

Спочатку Будапешт вимагав виключити зі списку вісім осіб, зокрема інших російських мільярдерів, таких як Алішер Усманов та Петро Авен, але зрештою погодився залишити лише Фрідмана. Раніше, у квітні 2024 року, загальний суд ЄС постановив, що Євросоюз мав право включити Фрідмана та Авена до санкційного списку 2022 року, незважаючи на відсутність достатніх доказів їхніх зв'язків з Путіним.

Попри це, санкції ЄС щодо цих олігархів залишаються чинними на підставі їхнього ділового впливу в Росії, зокрема через рішення, ухвалене у 2023 році.

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