Суд відмовив Пенсійному фонду у стягненні надміру виплачених коштів у розмірі більше 43 тисяч пенсіонерці

Пенсійний фонд програв апеляцію щодо повернення виплачених коштів.

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Стягнути з пенсіонерки 43 100 грн безпідставно отриманих коштів – з таким проханням до суду звернулося Головне управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. Про це повідмоляє Хмельницький апеляційний суд.

За словами представника фонду, у 2018 році обласна МСЕК визнала жінку особою з інвалідністю третьої групи внаслідок загального захворювання на термін по 31 травня 2020 року. У той період вона отримувала пенсію по інвалідності у розмірі 2100 грн на місяць.

У зв’язку з карантином виплату пенсії було продовжено по 31 січня 2022 року.

У січні 2022 року жінка звернулася до ГУ ПФ України в Хмельницькій області із заявою щодо припинення виплати їй пенсії по інвалідності у зв`язку з тим, що вона не буде проходити медико-соціальну експертну комісію.

Пенсійний фонд уважає: через те, що пенсіонерка вчасно не повідомила, що не проходитиме МСЕК, їй безпідставно виплатили 43 100 грн пенсії за період з 1 червня 2020 року по 31 січня 2022 року. Ці кошти вона добровільно не повернула. Тож обласне управління ПФУ було вимушене звернутися до суду.

Волочиський районний суд Хмельницької області у позові відмовив. Уважаючи його рішення незаконним, ГУ Пенсійного фонду України в області подало апеляційну скаргу й просило задовольнити його позовні вимоги.

На думку апелянта, місцевий суд не врахував, що отримуючи пенсію по інвалідності без достатньої на те підстави, пенсіонерка завдала значної шкоди бюджету Пенсійного фонду України.

Та апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції, позаяк під час розгляду справи не було встановлено ані недобросовісності з боку пенсіонерки при отриманні пенсії після 31 травня 2020 року, ані рахункової помилки Управління, як платника пенсії.

Колегія суддів звернула увагу, що 2 квітня 2020 року набрав чинності Закон України №540-ІХ, яким внесено зміни до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». У новому пункті закону йдеться, що у разі пропуску в період карантину строку повторного огляду медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю виплата пенсії по інвалідності не зупиняється до закінчення терміну дії карантинних заходів з подальшим перерахунком розміру виплаченої пенсії на підставі заяви та результатів переогляду особи з інвалідністю.

Карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, було скасовано з 30 червня 2023 року.

За матеріалами справи, у січні 2022 року пенсіонерка звернулася до управління Пенсійного фонду із заявою, в якій повідомила, що не буде проходити переогляд у МСЕК та просила припинити виплату пенсії. Тобто, виконала обов`язок щодо повідомлення органу, що призначає виплати пенсії, про припинення їй виплати відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".

«Крім цього, органи Пенсійного фонду самостійно контролюють період, на який установлено інвалідність та приймають відповідні рішення щодо виплат сум пенсії або ж зупинення. Позивач не зазначає термінів, які б вважалися своєчасними для повідомлення про переогляд особи з інвалідністю та водночас вказує на його несвоєчасність. Обов`язок повідомляти відповідну інформацію про огляд осіб, яким призначена пенсія по інвалідності чи про їхню неявку на огляд, покладено на самі ж органи МСЕК», – зазначив апеляційний суд.

Відтак колегія суддів залишила без змін рішення місцевого суду, апеляційну скаргу ГУ ПФУ в Хмельницькій області – без задоволення.

З постановою апеляційного суду у справі № 671/1105/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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