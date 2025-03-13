У Верховній Раді засекретили дані про закордонні поїздки голови комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина — документ

Інформація про джерела фінансування закордонних візитів голови комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина є службовою інформацію, вказали у Верховній Раді.

Джерело фото: Укрінформ

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У апараті Верховної Ради на запит стосовно кількості та джерел фінансування офіційних закордонних візитів голови комітету зі свободи слова Ярослава Юрчишина до Брюсселю, Відня та інших місць відповіли, що ця інформація не підлягає розголошенню.

Інформація стосовно кількості офіційних візитів народних депутатів за кордон, їх мети та результатів є інформацією з обмеженим доступом, яка не підлягає розкриттю на запит про публічну інформацію. Таку відповідь надав апарат Верховної Ради щодо візитів за кордон голови Комітету.

Сам Ярослав Юрчишин регулярно повідомляє у соціальних мережах про візити за кордон і має досить насичений графік відряджень.

Так, у лютому 2025 року він повідомив, що був у відрядженні у Відні, наприкінці січня 2025 року мав «два насичених дні в Брюсселі», зустрічався з представниками European Endowment For Democracy (EED), у листопаді 2024 вів спостереженням за виборами у США в містечку Аппер-Мальборо в Меріленді тощо.

Однак у Апараті Верховної Ради зауважили, що інформація про офіційні візити не підлягає розкриттю, як і джерела фінансування таких візитів депутата за кордон, зокрема, на забезпечення транспортних видатків, харчування та проживання.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація стосовно використання бюджетних коштів, у тому числі, на відрядження народних депутатів, не може бути обмежена.

Раніше Ярослав Юрчишин повідомив про проблеми у проведенні круглих столів та інших заходів через призупинку фінансування програми USAID «Рада: наступне покоління», загальна вартість якої складала 25 млн доларів США. Він констатував, що тепер доведеться шукати інші ресурси для проведення таких заходів.

Нагадаємо, що згідно з опублікованим на сайті Кабміну планом закупівлі, 3,65 млн доларів мало піти на:

Розміщення та проживання у готелі

Харчування

Оренда приміщень для семінару/конференції

Роздаткові матеріали тощо.

Також ще 1,95 млн. доларів США було передбачено на:

Авіа та інші квитки

Трансфер та візи

Проживання/витрати на готель

При цьому Юрчишин відмовився розкрити, які саме суми було витрачено із засобів міжнародної технічної допомоги USAID на фінансування організації відповідних заходів для його комітету. У відповідь на відповідний запит він зазначив, що його Комітет не володіє такою інформацією.

Також Юрчишин відмовився надати інформацію, чи подавалися передбачені законодавством звіти про використання коштів міжнародної технічної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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