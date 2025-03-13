У Львові чоловік намагався ввезти Porsche під виглядом гуманітарки для ЗСУ – що вирішив суд

У Львові чоловіка оштрафували за спробу ввезти Porsche під виглядом гуманітарної допомоги.

Фото: ДПСУ

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У Львові суд виніс вирок чоловіку, який намагався ввезти преміальний кросовер Porsche Cayenne 2019 року через кордон України під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Про це йдеться у вироку Яворівського районного суду Львівської області у справі №944/125/25.

У квітні минулого року чоловік придбав автомобіль та організував його транспортування до Литви. У серпні той же автомобіль був вивезений через пункт пропуску «Грушів-Будомєж» в Україні, де водій надав митникам документи, які свідчили про його як гуманітарну допомогу для благодійного фонду «Крила Країни».

Таким чином, за допомогою митної декларації, що стосувалася гуманітарної допомоги, чоловік незаконно отримав пільги щодо сплати митних платежів, звільнивши автомобіль від ввізного мита, акцизного податку та ПДВ. Суд затвердив угоду про визнання винуватості між обвинуваченим і прокурором.

Чоловіка визнали винним у шахрайстві, призначивши штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Він також позбувся права займатися діяльністю, пов'язаною з переміщенням товарів, у тому числі гуманітарної допомоги, на один рік. Крім того, з обвинуваченого стягнули 23 тисячі гривень за витрати на експертизу. Суд також ухвалив повернути автомобіль власнику після завершення митних процедур.

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